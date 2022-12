Zwischenbilanz: Schwabmünchner Hoigarten mit Rekordbesuch

Der Schwabmünchner Weihnachtsmarkt auf dem Stadtplatz ist ein Besuchermagnet. Aussteller und Veranstalter sprechen von einem vollen Erfolg.

"Unser Konzept ist voll aufgegangen", freut sich Alexandra Wilbert von der Schwabmünchner Werbegemeinschaft. Es seien so viele Besucher zum Hoigarten am neuen Standort gekommen, wie nie zuvor. Natürlich wäre es auch ein Vorteil, dass der Schwabmünchner Hoigarten, im Gegensatz zu den anderen Weihnachtsmärkten im Landkreis, drei Wochen lang geöffnet habe. Das lohne sich für die Aussteller wesentlich mehr, als wegen zwei oder drei Tagen den Aufwand mit Auf- und Abbau zu stemmen. Und durch die durchgehende Öffnung in der Vorweihnachtszeit spreche sich dann herum, dass in Schwabmünchen ein schöner Weihnachtsmarkt ist, was dann auch Besucher von außerhalb anlocke.

Neuer Standort des Hoigartens hat viele Vorteile

"Der neue Standort hat viele Vorteile", sagt Wilbert. Denn wegen der zentralen Lage des Stadtplatzes kämen viele Besucher, die eigentlich nur auf der Durchfahrt waren. Das belebe den Markt zusätzlich. Durch die Barrierefreiheit sei der Hoigarten für Menschen mit Handicap, aber auch mit Kinderwagen, gut erreichbar. Und dass die Parkplätze am Schrannenplatz weiterhin verfügbar sind, sei sicherlich ebenfalls von Vorteil. Natürlich ist es am Abend voll auf dem Schwabmünchner Weihnachtsmarkt. Aber das sei auf anderen Märkten nicht anders. Sie habe vor Ort mit vielen gesprochen, so Alexandra Wilbert, und das Meinungsbild sei klar: "Der neue Standort ist besser!"

Hoigarten soll auch in Zukunft auf dem Stadtplatz bleiben

So könnten zum Beispiel die Kinder im Stadtgarten spielen, während die Erwachsenen den Weihnachtsmarkt genießen. Daher solle der Hoigarten auch in Zukunft auf dem Stadtplatz bleiben. "Wahrscheinlich wird er aber größer werden", sagt Wilbert. Erweiterungsmöglichkeiten gebe es genügend. Man könnte, nach Abschluss der Bauarbeiten, auch den Platz an der Chocolaterie mit einbeziehen. Auch eine Erweiterung in den Garten sei eine Möglichkeit. So könne man kreative Angebote planen. Denn Wilbert geht davon aus, dass in Zukunft mehr Aussteller kommen werden. "Im Moment fehlen uns etwas die Handwerksstände". Wilbert hofft, dass sich in diesem Bereich im nächsten Jahr mehr Aussteller bewerben werden, denn das gehöre einfach zu einem Weihnachtsmarkt.

Punschmuckel gibt Tipp des Tages im Internet

Eine nette Idee in diesem Jahr ist der "Punschmuckel". Der gibt jeden Tag im Internet einen "Tipp des Tages" ab. Eine besondere Aktion ist dann noch für den letzten Tag geplant. Am Sonntag, dem 18. Dezember, können ab 20 Uhr die Christbäume ersteigert werden. Wer sich seinen Baum schon vorab sichern möchte, der kann ihn bereits jetzt zum Festpreis erwerben und ihn dann am Sonntag abholen.

Der Hoigarten hat noch von Donnerstag bis Sonntag, 15. bis 18. Dezember, geöffnet. Donnerstag und Freitag von 16 bis 20 Uhr, Samstag und Sonntag von 15 bis 20 Uhr.