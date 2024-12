Zwölf neue Jäger für Schwabmünchen

Wer das „Grüne Abitur“ haben möchte, muss in Bayern eine Reihe von Prüfungen absolvieren. Eine schriftliche, eine mündliche (mit 6 Prüfungsfächern) und eine praktische Prüfung müssen bestanden werden, um einen Jagdschein lösen zu dürfen. Die Jägervereinigung Schwabmünchen e. V. hat auch 2024 wieder Jungjägerkurse zur Erlangung des Jagdscheins angeboten. Am 05.12.2024 fand mit der praktischen Prüfung der letzte Baustein zum Jagdschein für den laufenden Jägerkurs statt, welchen alle Teilnehmer mit Bravour bestanden haben. Damit haben in diesem Jahr 12 Jagdschüler in der Jägervereinigung Schwabmünchen e. V. (7 im Frühjahrskurs, 5 im Spätsommerkurs) erfolgreich ihre Jägerprüfung absolviert und dürfen sich nun stolz Jäger nennen. Wir bedanken uns bei allen Ausbildern, die mit ihrer Fachkompetenz die Jagdschüler super vorbereitet haben und insbesondere Herrn Manfred Pösl für die allzeit gute Organisation. Unseren Jungjägern wünschen wir nun Waidmannsheil und viele schöne Erlebnisse draußen in den Revieren. Beatrice Jäger

