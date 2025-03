Ehrungen und eine kleine Änderung in der Führung

Knapp ein Jahr vor der anstehenden Kommunalwahl standen bei der Schwabmünchner CSU Wahlen an. Dabei gab es bei der Zusammensetzung des Vorstandsteams nur zwei Änderungen. Uli Weißenbach ersetzt Florian Rößle als zweiten Vorsitzenden und Daniela Fischer übernimmt das Schatzmeisteramt von Julia Hartl. Als Beisitzer ergänzen Martin Rinderle und Stefan Wagner das Führungsteam. „So gehen wir mit einer starken Mannschaft in das Wahljahr“, freut sich der Vorsitzende Helmut Kugelmann. Anfang April soll ein Treffen mit den potenziellen Kandidaten für die Stadtratswahl stattfinden. Da wird auch das Thema Bürgermeisterkandidat behandelt. Intern hat sich die CSU schon auf einen Kandidaten festgelegt. „Ich denke, Ende Mai werden wir unseren Kandidaten vorstellen können“, so Kugelmann. Bürgermeister Lorenz Müller gab den Anwesenden einen Überblick über die aktuelle Lage der Stadt und die weitere Entwicklung.

Altlandrat blickt in die Vergangenheit

Wichtiger waren dem Ortsvorsitzenden zum Jahreshauptversammlung die Ehrung langjähriger Mitglieder. „Menschen, die uns die Treue halten, sind wichtig für uns als Verein“, so Kugelmann. Zu den geehrten zählten unter Anderem die ehemaligen Stadtratsmitglieder Gabriele Huber und Hermann Schorer sowie Altlandrat und Ehrenbürger Dr. Karl Vogele der in seiner Ansprache einige interessante Einblicke über seine kommunalpolitische Zeit gab.

Die Geehrten

10 Jahre: Julia Hartl, andreas Rest, 20 Jahre: Christian Hartmann, Peter Brüsehof, Helmut Kugelmann, 35 Jahre: Georg Rinderle, Michael Wiltsch, Gabriele Huber, 40 Jahre: Robert Gehr, Günther Prestele, 45 Jahre: Josef Hieber, 50 Jahre: Klaus Geier, 60 Jahre: Franz simeth, Hermann Schorer, 65 Jahre: Alfred Schmid, Dr. Karl Vogele.