Schwabmünchner Hallenbad: Eröffnung verzögert sich

Die Eröffnung der Leonhard-Wagner-Welle, so heißt das neue Schwabmünchner Hallenbad, verzögert sich erneut. Das hat nun Bürgermeister Lorenz Müller bestätigt. Lange Zeit war die Rede davon, dass das Bad im Frühling 2025 eröffnet, dann zum heutigen Schulstart Mitte September. Das ist nun obsolet. Denn mehrere Gewerke sind mit ihrer Arbeit nicht fertig geworden. Zum einen der Fliesenleger, der aber derzeit mit zusätzlichem Personal und Hochdruck arbeite, so Müller. Zum anderen hatte der Garderobenbauer wohl Probleme, das benötigte Material zu beschaffen. Beim Holz gab es einen Lieferengpass. Des Weiteren hatte die Druckerhöhungsanlage, die zum Befüllen der Becken mit Wasser notwendig ist, eine lange Lieferzeit.

Schüler sollen nach den Herbstferien mit dem Schwimmunterricht beginnen

Der neue Zeitplan sieht nun vor, dass die Restarbeiten bis Anfang Oktober fertiggestellt sein sollen. Anschließend werden die Becken befüllt, Dichtigkeitsprüfungen durchgeführt und Laboranalysen in Auftrag gegeben. Das dauert etwa vier Wochen. Nach den Allerheiligenferien, die am 9. November enden, soll das Bad zunächst für den Schwimmunterricht der Schüler öffnen. Eine Art Probebetrieb, bis auch Vereine und die Öffentlichkeit voraussichtlich ab Anfang Dezember das Hallenbad nutzen können. „Dieser neue Eröffnungstermin steht natürlich immer unter der Maßgabe, dass sich alle Firmen an den Zeitplan halten“, so Lorenz Müller.

Es soll großzügige Zeiten für die Öffentlichkeit geben

Aktuell wird noch um die Details gerungen. Die Öffentlichkeit soll künftig laut Müller möglichst täglich die Gelegenheit bekommen, das Bad nutzen zu können. Denkbar wäre aber auch ein Tag pro Woche, der ausschließlich den Schulen, Vereinen und der Wasserwacht zur Verfügung steht. Genaue Öffnungszeiten stehen ebenfalls noch nicht fest. Müllers Wunsch wäre es, auch den Frühschwimmern morgens ein Zeitfenster anbieten zu können. „Aber die Öffnungszeiten hängen maßgeblich vom Personal ab. Wir benötigen noch einen weiteren Bademeister. Die Stelle ist ausgeschrieben.“

Was die Eintrittpreise angeht, gibt es noch keine genauen Zahlen. „Wir rechnen noch“, so Müller. Fest steht wohl: Es wird einen Einzeleintrittspreis geben und eine Wertkarte, die Rabatte ermöglicht. Der Stadtrat berät am Dienstagabend in nichtöffentlicher Sitzung sowohl Öffnungszeiten als auch Preise. Die Verwaltung hat entsprechende Entwürfe ausgearbeitet.

Klar ist, für Schwabmünchen geht mit der Fertigstellung des Bades bald ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung. Allein der konkrete Plan, ein Hallenbad zu bauen, schlug damals hohe Wellen. Bereits vor mehr als 40 Jahren war es ein viel diskutiertes Thema in der Stadt. Während andernorts Bäder wie das Hallenbad in Bobingen geschlossen worden sind, befinden sich die Bauarbeiten in Schwabmünchen in der Endphase. Begonnen haben sie im Frühjahr 2022. Das Bad kostet gut 21 Millionen Euro. Die Stadt muss diese hohe Summe aber nicht allein bezahlen, das Bad wird gefördert: Den Löwenanteil steuert der Landkreis Augsburg bei, der Freistaat Bayern beteiligt sich ebenso wie der Schulverband.

