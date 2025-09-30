Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Schwabmünchner Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Schwabmünchen
Icon Pfeil nach unten

Rundum gelungen: Schwabmünchner Michaelimarkt lockt Tausende Besucher und Spaß für alle

Schwabmünchen

Besucher-Ansturm beim Schwabmünchner Michaelimarkt

Vom Festzelt bis zur Oldtimer-Schau: Tausende Besucher strömen ins Stadtzentrum. Das sind die Eindrücke vom Wochenende.
Von Britta Schaller
    • |
    • |
    • |
    Am Wochenende ging es auf dem Michaelimarkt in Schwabmünchen rund.
    Am Wochenende ging es auf dem Michaelimarkt in Schwabmünchen rund. Foto: Britta Schaller
    München hat die Wiesn, Schwabmünchen feiert den Michaelimarkt: Dazu gehört ein volles Festzelt und ein großes Programm.
    München hat die Wiesn, Schwabmünchen feiert den Michaelimarkt: Dazu gehört ein volles Festzelt und ein großes Programm. Foto: Britta Schaller
    Auf dem Festplatz konnten sich junge und junggebliebene Gäste austoben.
    Auf dem Festplatz konnten sich junge und junggebliebene Gäste austoben. Foto: Britta Schaller

    Tausende Menschen aus Schwabmünchen und Umgebung strömten am Wochenende zum Michaelimarkt mit Volksfest. Nach einem gelungenen Auftakt am Donnerstag und Freitag mit ausgelassener Stimmung im Bierzelt startete am Samstag der Markt. Auf der mehr als einen Kilometer langen Einkaufsmeile boten rund 130 Kaufleute ihre Waren an: Sie reichten von Bürsten über Socken, Spielwaren, Kräuter, Haushaltshelfer und Taschen. Praktische Alltagshelfer waren bei den Gästen ebenso gefragt wie Mützen, Jacken und Schals. Auch die handgearbeiteten Puppen von Hobbykünstlerin Magdalene Moosz fanden großes Interesse. „Für mich ist es ein großartiges Erlebnis, meine Puppen hier in Schwabmünchen auf dem Markt präsentieren zu dürfen. Ich habe schon viel über den Michaelimarkt gehört und bin begeistert von den Menschen hier“, sagte Moosz.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden