„Schulleiter zu werden, war nicht mein Traum. Diese Idee musste lange Zeit reifen“

Herzlich willkommen in Schwabmünchen und Glückwunsch zur Beförderung zum Schulleiter. War es schon immer ein Traum von Ihnen, Schulleiter zu werden?
STEPHAN RICHTER: Nein. Das war kein Traum von mir. Diese Idee musste lange Zeit reifen. Für Berufsanfänger ist dieses Thema erst einmal ganz weit weg. Unterrichten ist meine Profession, und ich konnte mir lange Zeit nicht vorstellen, nur noch mit der Schulverwaltung und -organisation beschäftigt zu sein. Dieser Wunsch hat sich tatsächlich erst in den vergangenen Jahren herauskristallisiert.
Schwabmünchen
