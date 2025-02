Schwabmünchner Narren lüften ein Geheimnis

Es ist gut 50 Jahre her, da wurde in Schwabmünchen der erste Narrenabend gefeiert. Auch wenn die Zahl der Veranstaltungen in den vergangenen Jahren zurückgegangen ist, bleiben die beiden Abende der Höhepunkt im Menkinger Fasching. Auch in diesem Jahr hat die Narrenschar um Uli Weißenbach ein buntes Programm auf die Beine gestellt.

Neben der klassischen Mischung aus Tanz und Spaß gibt es in diesem Jahr einen weiteren Höhepunkt. Der neuen Bühnenhintergrund feiert Premiere. Wie der aussieht, verraten die Narren nicht. Von UIi Weißenbach gibt es nur einen kleinen Hinweis: „Es werden sich einige Schwabmünchner Wahrzeichen darauf wiederfinden.“ Entstanden ist das neue Bühnenbild in vielen Stunden „Kopf- und Handarebeit“, wie es Weißenbach umschreibt.

Großes Programm auf die Beine gestellt

Viel Kopfarbeit und vor allem viel Schreiben und Telefonieren waren wie immer nötig, um das Programm für die beiden Narrenabende auf die Beine zu stellen. Klar ist, das alle drei Menkinger Garden auftreten, dazu kommen die TSV-Tanzgruppen „Link2Dance“ und „Moves on fire“. Das sind nur fünf der rund 20 Programmpunkte der Abende. Auch die Nachbarn sind wieder mit dabei.

Die Untermeitinger Imhofia ist mit ihren „Danzbazis“ auf der Bühne, der Mittelstetter Faschingsclub schickt seine „Teenis“ mit dem Showtanz und „die Pfundingen“ auf die Bühne der Stadthalle. Dabei wird beim Narrenabend nicht nur getanzt. „Es gibt auch wieder viel zu lachen“, verspricht Weißenbach. „Die lustigen Weiber vom Lechfeld“, der „Loch Sepp“und vor allem das Duo „Reiß/Hämmerl“, das wie immer das lokale Geschehen im Blick hat, sind ein Garant für gute Unterhaltung.

Lautes und athletisches Finale

Für das große Finale haben die Narren für den Freitag die Aitracher Lumpenkapelle gebucht. Somit wird es laut in der Stadthalle. Wenn die Allgäuer los legen, steht die ganze Halle Kopf. Zum zweiten Narrenabend nächste Woche (Samstag, 1. März) wird das Finale tänzerisch spektakulär. Da ist die Showtanzgruppe aus Asbach-Bäumenheim zu Gast. Die gehören zu Schwabens besten Tänzern. Gegen Mitternacht wird die Show auf der Bühne vorbei sein und dann wird im Foyer der Stadthalle mit DJ Norre noch weiter gefeiert.

Karten gibt es für beiden Abende (Freitag, 21. Februar, und Samstag, 1. März, jeweils 19.30 Uhr) im Vorverkauf bei der Buchhandlung Schmid und an der Abendkasse.