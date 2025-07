Zwei Schwabmünchner karteln auf der Schafkopf-Weltmeisterschaft

Schafkopf ist und bleibt eines der beliebtesten Kartenspiele in der Region. Beliebt sind auch die Schafkopfturniere: Das größte findet am Freitag in Rosenheim statt: die Schafkopf-WM des Schafkopfclubs Bayern. Mit dabei sind Markus Hanisch und Manfred Bock aus Schwabmünchen. Beide zocken leidenschaftlich um Sauspiel, Wenz und Solo. Nun geht es für sie ans Eingemachte. „Ich bin schon ein wenig nervös“, gesteht Markus Hanisch.

