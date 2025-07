Großes Chorprojekt in München

Die fünften Klassen der Leonhard-Wagner-Mittelschule Schwabmünchen nahmen kürzlich an dem beeindruckenden Chorprojekt „6K United“ in München teil. Im Vorfeld wurde intensiv für das Massenchorerlebnis geprobt, bei dem insgesamt 6000 Kinder in der Olympiahalle gemeinsam auftreten. Für die einheitlichen Optik beim großen Auftritt am Abend sorgte die Grundstücks- und Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Schwabmünchen, die für jedes der 90 Kinder ein „6K United“-T-Shirt spendiert hatte. Benedikt Jauchmann und Andrea Stengelmair von der GWS (links im Bild) überreichten die T-Shirts kurz vor der Abfahrt nach München.

