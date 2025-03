Schwammregion: Das Aktionsprogramm geht an den Start

Ein Schwamm saugt Wasser auf und gibt es nur langsam wieder ab. Dieses Prinzip steht hinter dem Aktionsprogramm „Schwammregionen“ der Staatsregierung. In München fand jetzt die Auftaktveranstaltung für die zehn bayerischen Modellregionen statt. Eine von ihnen ist die Region Gennach-Hühnerbach, zu der unter anderem die Städte Bobingen und Schwabmünchen sowie die Gemeinden Wehringen und Großaitingen gehören. Sie können nun auf professionelle Unterstützung setzen.

Ministerialdirigent Roland Spiller gab beim Auftakt in der Landeshauptstadt den Startschuss zum Aktionsprogramm. Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber sagte: „Der Klimawandel mit Starkregen, Überschwemmungen oder lang anhaltender Trockenheit ist eine Herausforderung für alle. Insofern ist gemeinsames Handeln essenziell.“

Orte ans Klima anpassen

Die Region Gennach-Hühnerbach und die neun weiteren bayerischen Modellregionen können nun damit beginnen, ihre Ortschaften und die umgebenden Landschaften an die klimatischen Herausforderungen anzupassen. Begleitet wird die Region Gennach-Hühnerbach vom Amt für Ländliche Entwicklung Schwaben sowie der Landwirtschafts-, Forst- und Wasserwirtschaftsverwaltung. Die Region erhält einen eigenen lokalen Umsetzungsbegleiter, der vorhandene Kräfte und Ideen bündelt und beim Umsetzen der Maßnahmen unterstützt. Diese können Bodenspeicher und andere wasserrückhaltende Strukturen in der Flur sein, etwa Hecken oder Feldgehölze. In Ortschaften sind unter anderem begrünte Dächer und Grünflächen hilfreich. (AZ)