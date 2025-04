Kurios: Polizei rettet einen Schwan auf der B17

Kurioser Einsatz für die Verkehrspolizei auf der B17 bei Lagerlechfeld: Dort musste ein Schwan eine Notlandung hinlegen - mitten auf der Fahrbahn.

Autofahrer bringen das Tier auf den Grünstreifen

Zwischen der Abfahrt zur Aral-Tankstelle und der Abfahrt Lagerlechfeld trudelte ein junger Schwan auf die Fahrbahn. Er legte eine Bruchlandung hin und blieb, angesichts seines unsanften Aufpralls und der heftigen, vorangegangenen Flugturbulenzen, zunächst ziemlich erschöpft und verwirrt auf dem rechten der beiden Fahrstreifen liegen. Autofahrer, die die Bruchlandung beobachtet hatten, konnten rechtzeitig bremsen. Sie kümmerten sich zunächst um den gefiederten Bruchpiloten. Es gelang ihnen, den Vogel von der Fahrbahn in Richtung des Grünstreifens neben dem Standstreifen zu bringen.

Beamtin nimmt Schwan auf den Schoß, bis die Feuerwehr eintrifft

Eine Streife der Verkehrspolizei Augsburg konnte den Jungschwan schließlich sichern. Im warmen Auto harrte das Tier dann auf dem Schoß der Beamtin aus, bis die Feuerwehr Untermeitingen eintraf und ihn in eine sichere Transportbox packte. Anschließend trat er seine Reise in eine Tierklinik an, wo er in die fachkundigen Hände der dortigen Tierärzte übergeben wurde. Das Fazit der Polizei nach dem Einsatz: Der Schwan hat Schwein gehabt. (mcz)

Ein Schwan legte am Mittwoch eine Bruchlandung auf der B17 hin. Foto: Ralf Lienert