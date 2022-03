Schwbmünchen

Schwabmünchen braucht neue Sirenen

Plus Das Netz an Sirenen in Schwabmünchen ist lückenhaft. Was die Neuanschaffung kostet und wie lange es dauern wird, bis alle Sirenen stehen.

Von Carmen Janzen

Das Sirenennetz ist lückenhaft in der Kernstadt Schwabmünchen - nicht in den Ortsteilen. Noch dazu haben die alten Sirenen quasi kaum einen wirklichen Nutzen. Denn die Feuerwehr Schwabmünchen wird bei Einsätzen in der Stadt ohnehin still auf anderen Wegen alarmiert, um die Schwabmünchner nicht mehrmals am Tag dem Lärm der Sirenen auszusetzen. Zudem sind die alten Geräte recht einfältig, mehr als den dreimal ansteigenden Ton für die Feuerwehr können sie nicht abspielen. Viel wichtiger wäre der dauerhaft auf- und absteigende Warnton für die Bevölkerung.

