Radfahrerin zieht sich bei Sturz schwere Verletzung zu

Mit einer eine schweren Beinverletzung endete am Dienstagmorgen eine Fahrt auf dem Pedelec für eine 47-jährige Frau.

Sturz bei Fahrt über Wiese

Sie wollte in der Giromagnystraße in Schwabmünchen über eine angrenzende Wiese zu einem Radweg fahren. Dabei stürzte sie und zog sich unter anderem eine schwere Beinverletzung zu. Der Rettungsdienst brachte die 47-Jährige in ein Krankenhaus. (AZ)