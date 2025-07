Hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall an der B17

Ein Sachschaden in Höhe von rund 17.000 Euro entstand am Donnerstagmorgen bei einem Unfall an der B17-Ausfahrt Graben/Kleinaitingen.

Fahrerin wird leicht verletzt

Ein 20-jähriger Autofahrer wollte um 6.55 Uhr in die Kreisstraße A30 abfahren. Dabei übersah er ein Auto, das Vorfahrt hatte. Beim Zusammenstoß wurde die Fahrerin leicht verletzt und vor Ort vom Rettungsdienst behandelt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Die Polizei emrittelt

Die Polizeiinspektion Schwabmünchen ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall. (AZ)