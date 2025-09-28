Schwerer Unfall in Königsbrunn: Polizei sucht Zeugen

Schwere, aber nicht lebensbedrohliche, Verletzungen erlitt eine 31-jährige Frau am Freitagabend bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung von Haunstetter Straße und Augsburger Straße in Königsbrunn. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen, um den Hergang genau klären zu können.

Bekannt ist bislang, dass die 31-Jährige mit ihrem Auto die Augsburger Straße in östliche Richtung befuhr. Unklar ist, ob sie in der Kreuzung zur Haunstetter Straße geradeaus oder abbiegen wollte. Fest steht dagegen, dass zur gleichen Zeit ein 35-Jähriger mit seinem Wagen die Kreuzung querte, wodurch es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam.

Wer hatte Rotlicht?

Wegen fehlender Zeugen konnte noch nicht geklärt werden, welcher Unfallbeteiligte den Kreuzungsbereich bei Rotlicht befahren hat. Zudem stellte sich heraus, dass der 35-Jährige eine erhebliche Menge Alkohol getrunken hatte. Er erlitt leichte Verletzungen und konnte nach den erforderlichen polizeilichen Maßnahmen nach Hause. Die 31-Jährige kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

Zeugen sollen sich bei der Polizei in Bobingen melden

Die Polizeiinspektion Bobingen bittet Zeugen, die insbesondere Angaben zur Ampelschaltung beim Verkehrsunfall machen können, sich unter der Telefonnummer 08234/9606-0 zu melden. (AZ)