Fahrfehler fordert drei Verletzte

Mehrere Verletzte und ein Schaden in Höhe von rund 30.000 Euro: Das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Mittwochabend auf der Nördlichen Hauptstraße, Ecke Ulrichstraße, in Wehringen.

Frau übersieht vorfahrtsberchtigtes Auto

Laut Polizei übersah eine 40-jährige Opel-Fahrerin an der Kreuzung den Wagen einer 57-Jährige, die Vorfahrt hatte. Die Fahrzeuge stießen zusammen, die beiden Frauen am Steuer wurden leicht verletzt. Eine Beifahrerin wurde schwer verletzt und musste ins Krankenhaus. Beide Autos wurden mit Totalschaden abgeschleppt, der Sachschaden beläuft sich auf etwa 30.000 Euro. (AZ)