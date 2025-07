Neue Schwabmünchner Stadtmeister

Über ein zahlenmäßig starkes Interesse an Schwabmünchens Stadtmeisterschaften im Schwimmen durfte sich die ausrichtende Schwimmabteilung des TSV freuen. Die Stadtmeisterin 2025 heißt Emilia Kothe, der Stadtmeister Leonard Geermann. Nach Addition der drei punktbesten Disziplinen kristallisierte sich bei den Herren ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den Titel heraus. Leonard Geermann gewann mit elf Punkten Vorsprung den Pokal des Stadtmeisters und verteidigte seinen Titel. Alexander Ungar und Paul Dießner belegten den zweiten und den dritten Rang.

Mit Emilia Kothe reihte sich ein neuer Name in die lange Liste der Schwabmünchner Stadtmeisterinnen ein. Bereits über die erste Disziplin über 100 Meter Freistil meldete sie den Anspruch auf den Sieg an. Mit deutlichem Vorsprung siegte sie und sammelte ordentlich Punkte für die Gesamtwertung. Auch über 100 Meter Rücken beendete sie das Rennen mit dem besten Zielanschlag. Annalena Dietrich zeigte über 100 Meter Schmetterling und auch über 100 Meter Brust, die sie jedes Mal als Siegerin beendete, ihr Kämpferherz. Letztendlich musste sie sich in der Gesamtwertung aber um 67 Punkte (1438 zu 1371) geschlagen geben. Drittplatzierte wurde Nachwuchstalent Chiara Schießler.

Einer besonders hohen Nachfrage erfreute sich die 3 x 50-Meter-Familienstaffel. Hier schwimmt mindestens ein Kind mit maximal zwei Erwachsenen. Eine glänzend aufgelegte Familie Kothe freute sich über den Sieg, allerdings sehr knapp mit nur einer Sekunde Vorsprung auf Familie Geermann. Familie Dietrich komplettierte schließlich das Podest .Sehr schön zu sehen ist auch, wie ernst die jüngsten Wasserratten über 25 Meter Freistil ihre Einsätze nahmen. Hier starteten die Jahrgänge 2020 bis 2019 und alle durften glücklich eine Medaille in Empfang nehmen. (AZ)