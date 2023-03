Schwabmünchner räumen bei Meisterschaft ab

Gute Leistungen zeigten die Schwimmerinnen und Schwimmer des TSV Schwabmünchen bei den nordschwäbischen Meisterschaften.

Mit großer Spannung wurde beim TSV Schwabmünchen der nordschwäbischen Meisterschaften, die vom SB Delphin Augsburg ausgetragen wurde, besonders hinsichtlich des Nachwuchses entgegengesehen. Mit siebzehn Aktiven zeigten so viele Schwimmer und Schwimmerinnen des TSV Interesse am Leistungssport wie schon lange nicht mehr. Mit dem dritten Rang in der Medaillenwertung hinter den beiden Augsburger Vereinen SVA und SB Delphin konnten die Schwabmünchener sehr zufrieden sein.

Beim zusätzlich durchgeführten kindgerechten Wettkampf konnte der erst siebenjährige Luis Dießner an den Start gehen und fiel mit seinem ersten Platz über 25 Meter Rücken und dem zweiten Platz über 25 Meter Freistil-Beine positiv auf. Für die 18 Goldmedaillen in der Jahrgangswertung sorgten vorerst überwiegend noch die etablierten Kräfte des TSV: Gabriel Pyka (Jahrgang 2006) und Hannah Söllner (2008) waren jeweils siebenmal, Xenia Trauter (2010) zweimal erfolgreich. Aber mit Emilia Kothe (2011) und Pauline Wanner (2010) holten sich auch zwei Nachwuchsschwimmerinnen jeweils einen Meistertitel.

Besonders herauszuheben ist Gabriel Pykas großartiger Lauf über 200 Meter Schmetterling in der Zeit von 2:29,90 Minuten. Damit sicherte er sich unangefochten den Sieg in der offenen Wertung.

Zusätzlich gingen Silbermedaillen an Annalena Dietrich (2007), Noah Gabelsberger (2011), Paul Dießner (2011), Bronze an Elio Baindl (2011). Sehr knapp am Podest schrammten Francisca Dietrich (2011) mit einem vierten Rang und Konstantin Henkel (2013) sowie Lena Dießner (2013) mit fünften Rängen vorbei. Komplett neu im Wettkampfgeschehen zeigten sich Alisa Patzulla (2015), Leano Baindl (2014), Kiara Kocsner (2013) und Pia Hirschner (2013) unaufgeregt und stellten die Trainer sehr zufrieden.