Schwabmünchner Schwimmer trumpfen bei Schwäbischer auf

Mit starken Ergebnissen kehrten die Schwabmünchner Schwimmerinnen und Schwimmer von den schwäbischen Meisterschaften in Bobingen zurück.

Hervorragend vom Schwimmverein Bobingen organisiert fanden die schwäbischen Meisterschaften und die schwäbischen Jahrgangsmeisterschaften diesmal im südlichen Landkreis statt. Die fünfköpfige Mannschaft, die der TSV Schwabmünchen entsenden konnte, zeigte dabei starke Leistungen.

Ein besonderes Highlight stellen regelmäßig die Finalläufe über die 100-Meter-Strecken der offenen Wertung (Freistil, Brust, Rücken und Schmetterling) dar. Den Damen gelang dabei das Kunststück, bei jedem Finale eine Teilnehmerin zu stellen, bei den Herren gab es ebenfalls eine Finalteilnahme. Hanna Reiß (Jahrgang 2005) zeigte einen exzellenten Wettkampf. In den beiden erreichten Finales konnte sie über 100 Meter Rücken sogar den begehrten Treppchenplatz erreichen und in der Zeit von 1:10,74 Minuten die Bronzemedaille entgegennehmen.

Hanna Reiß in Topform

Über 100 Meter Freistil erreichte sie in der Zeit von 1:03,89 Minuten den fünften Rang und bestätigte so jedes Mal die in den Vorläufen erzielte Leistung. Noch besser lief es für Hanna Reiß in der offenen Wertung über 50 und 200 Meter Rücken, 400 Meter Freistil und 50 Meter Freistil. Über diese Disziplinen musste sie sich zwar jedes Mal denkbar knapp geschlagen geben, aber war auch glücklich darüber, dass sie hier die zweitbeste Schwimmerin Schwabens ist.

Die Konkurrenz kommt größtenteils vom eigenen Jahrgang, sodass über 400 Meter Freistil noch ein Jahrgangstitel zu verzeichnen war. Die erst 14-jährige Hannah Söllner erkämpfte die beiden anderen Finalteilnahmen. Über 100 Meter Schmetterling erreichte sie den sechsten Platz in der Zeit von 1:14,84 Minuten. Als Vorlauffünfte trat sie noch über 100 Meter Brust an, aber nach den kurz vorher geschwommenen 400 Meter Freistil war etwas an Kraft verloren gegangen, und sie beendete dieses Rennen als Achte. Auch bei Hannah Söllner stehen weitere ausgezeichnete Platzierungen in der offenen Wertung zu Buche. Besonders hervorzuheben ist hier der dritte Platz über 200 Meter Brust, ebenso der vierte Rang über 200 Meter Schmetterling und der fünfte Rang über 400 Meter Freistil. In der Wertung des Jahrgang 2008 dominierte sie mit sechs Goldmedaillen und einer Silbermedaille.

Gabriel Pyka (Jahrgang 2006) rechnete sich nur eine Außenseiterchance auf einen Finallauf aus. Aber über 100 Meter Schmetterling wuchs er regelrecht über sich hinaus und ließ Teilnehmer hinter sich, die sich mehr ausgerechnet hatten. Riesengroß die Freude, als er sich sogar als Siebtschnellster für das Finale qualifizieren konnte und anschließend seine Bestzeit noch einmal steigern konnte und mit 1:08:97 Minuten als Siebter das Finale beendete. Über 200 Meter Schmetterling zeigte er seine Stärke über diese Strecke nochmals und belegte den vierten Platz in der offenen Wertung. Im Jahrgang war er der schnellste 200-Meter-Schmetterling-Schwimmer.

Xenia Trauter (Jahrgang 2010) zeigt jedes Mal wieder ihr großes Potenzial über die Freistil- und Bruststrecken. Für starke Platzierungen in der offenen Wertung noch etwas zu jung, überzeugte sie im Jahrgang. Sie sicherte sich die Titel über 100 und 200 Meter Brust, die Bronzemedaille holte sie über 100, 200 und 400 Meter Freistil. Annalena Dietrich (Jahrgang 2007) trainiert erst seit Kurzem in der Leistungsgruppe. Ihre Fortschritte macht sie beachtenswert rasch. Die Teilnahme an schwäbischen Meisterschaften müssen die Schwimmer und Schwimmerinnen mit vorher geschwommen Pflichtzeiten erkämpfen. Annalena Dietrich trat über 50 und 100 Meter Freistil an und zeigte engagierten Einsatz und deutliche Verbesserung, sodass sie sich im Mittelfeld festsetzen konnte.