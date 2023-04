Schwabmünchner trumpfen beim Mehrkampftag auf

Beim diesjährigen Stadtberger Mehrkampftag können die Schwimmer und Schwimmerinnen des TSV Schwabmünchen stolz auf die erbrachten Leistungen blicken.

Die Pokalwertung, die sich aus mehreren zu absolvierenden Strecken zusammensetzt und für jeden Jahrgang einzeln durchgeführt wird, wurde von Gabriel Pyka (Jahrgang 2006), Annalena Dietrich (2007), Hannah Söllner (2008) und Xenia Trauter (2010) souverän gewonnen. Auf einem guten Weg sind auch die Nachwuchsathleten Valentina Henkel (2015) und Noah Gabelsberger (2011), die diese Wertung mit dem dritten Rang abschließen konnten.

Will man Glanzpunkte herausheben, so ist bei Gabriel Pyka 200 Meter Schmetterling in 2:29,27 Minuten, bei Annalena Dietrich 100 Meter Schmetterling in 1:16,25 Minuten, bei Hannah Söllner 200 Meter Freistil in 2:17,97 Minuten und bei Xenia Trauter 100 Meter Freistil in 1:06,64 Minuten zu erwähnen, zumal die Sportler aus einem zweiwöchigen anstrengenden Trainingsprogramm direkt in den Wettkampf eingestiegen sind.

Besonderer Augenmerk liegt aber auf der Nachwuchsgruppe von Trainer Thomas Gabelsberger, die beachtliche Fortschritte aufweisen kann. Schwabmünchens Jüngste, Valentina Henkel, sicherte sich im Jahrgang 2015 dritte Plätze. Dasselbe gelang im Jahrgang 2013 auch Lena Dießner, Konstantin Henkel und Lennard Erckens. Kiara Kocsner fügte bei ihrem ersten Wettkampf einen vierten Rang hinzu. Der Jahrgang 2011 ist in Schwabmünchen sehr gut vertreten, was sich an Siegen für Emilia Kothe, Francisca Dietrich, Noah Gabelsberger und Paul Dießner und einem zweiten Rang für Luisa Kothe eindrucksvoll belegen lässt. Pauline Wanner erreichte im Jahrgang 2010 einen dritten Rang und rundete damit die Leistungen der jungen Truppe eindrucksvoll ab.