Schwimmer des TSV Schwabmünchen trumpfen auf

Für die Schwimmabteilung des TSV Schwabmünchen startete die Saison 2022/2023 mit der schwäbischen Meisterschaft über die langen Strecken in Haunstetten.

Gute Leistungen zeigten die Schwimmerinnen und Schwimmer des TSV Schwabmünchen bei den Schwäbische Meisterschaften über die langen Strecken und dem Nürnberger Lebkuchenschwimmen.

Gabriel Pyka absolvierte bei den Schwäbischen Meisterschaften die anspruchsvolle Strecke über 1500 Meter Freistil und konnte diese in der Zeit von 20:03,04 Minuten als Zweitplatzierter im Jahrgang 2006 beenden. Auch über 400 Meter Lagen gelang ihm ein ordentlicher Lauf, der mit der Bronzemedaille belohnt wurde. Annalena Dietrich startete im Jahrgang 2007 über 800 Meter Freistil erstmals über eine lange Strecke. Mit einem ausgezeichneten fünften Platz überraschte sie auch Trainer Helmut Heinfling. Hannah Söllner errang im Jahrgang 2008 sowohl über 800 Meter Freistil als auch über 400 Meter Lagen die Goldmedaille und reihte sich in der offenen Wertung mit einem achten und neunten Rang jeweils in den Top Ten ein.

Zum Jahresabschuss 2022 nahmen die Schwabmünchner Schwimmerinnen und Schwimmer dann noch beim Lebkuchenschwimmen in Nürnberg teil. Hannah Söllner und Gabriel Pyka holten sich hier wieder Wettkampfpraxis. Gabriel Pyka gewann im Jahrgang 2006 die Goldmedaille über 50 Meter Schmetterling, Silber über 100 Meter Schmetterling und 400 Meter Freistil sowie eine Bronzemedaille über 100 Meter Freistil. Hannah Söllner stellte sich einem extrem umfangreichen Programm, erfolgreich war sie trotzdem. Über 100 m Brust, 200 m Schmetterling und 400 m Lagen errang sie im Jahrgang 2008 jeweils die Goldmedaille. Über 400 Meter Lagen war sie sogar in der offenen Wertung nicht zu schlagen und sicherte sich den Sieg mit zwölf Sekunden Vorsprung. Silber ging an Hannah über 50 m Schmetterling, 1500 m Freistil und 200 m Brust. Bronze erhielt sie für 50 m Brust und 100 m Schmetterling. In der offenen Wertung über 50 m Brust erreichte die TSVlerin den achten Platz und damit die Berechtigung an der Teilnahme des Finallaufs. Im Verlauf dieses Wettstreits konnte sie sich noch auf den siebten Rang verbessern, was angesichts der vielen Wettkampfmeter dieses Wochenendes sehr beachtlich war.