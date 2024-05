Wie ein 18-Jähriger sein Leben mit Gendefekt meistert

Plus Kilian aus Gersthofen hat einen seltenen Gendefekt. Wie der 18-Jährige und seine Mutter die dadurch entstehenden Herausforderungen zu meistern versuchen.

Inmitten Gersthofens lebt Kilian W. gemeinsam mit seiner Mutter Susanne Röll. Mit einem sonnigen Lachen und strahlenden Augen trotzt der 18-Jährige den Herausforderungen, die sein Leben durch einen seltenen Gendefekt namens MCT8 prägen. Der MCT8-Mangel bringt schwere geistige und körperliche Behinderungen mit sich, hat ihn von klein auf an den Rollstuhl gefesselt und ihm und seiner Mutter eine Welt voller Hindernisse aufgebürdet. Weltweit gibt es nur 320 dokumentierte Fälle.

Trotz der vielen Barrieren, denen er täglich gegenübersteht, erfreut er sich des Lebens, hat ein gewinnendes Wesen, und liebt es mit Holz zu arbeiten. „Im Fritz-Felsenstein-Haus in Königsbrunn ist Kilian unter der Woche im heilpädagogischen Schülerwohnheim untergebracht“, berichtet die Mutter. Er erfahre dort nicht nur Bildung, sondern auch Versorgung und Pflege nach seinen persönlichen Bedürfnissen, sowie therapeutische Maßnahmen wie Physio- und Ergotherapie und Logopädie. Doch für Kilian und seine Mutter wird das Ende der Schulzeit im Sommer 2025 nur der Anfang einer neuen Reise, die mit Unsicherheit und Sorge beladen ist.