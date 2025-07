Königsmeile: An den Eingängen finden Kontrollen statt

Der neugestaltete zentrale Bereich der Bürgermeister-Wohlfarth-Straße in Königsbrunn verwandelt sich am Freitag und Samstag, 18./19. Juli, in eine Partyzone. Für die „Königsmeile“ wird die große Durchgangsstraße zwischen der Einmündung Marktstraße bis zur Einmündung Gartenstraße/St.-Johannes-Straße bis Sonntag gesperrt. In den umliegenden Straßen gilt Parkverbot.

Der Anliegerverkehr in der Bürgermeister-Wohlfarth-Straße kann vor und nach der Veranstaltung aus Richtung Norden bis Höhe des Europaplatzes einfahren, teilt die Stadt mit. Des Weiteren ist in der Rathausstraße der Anliegerverkehr vor und nach der Veranstaltung bis Höhe des Hotels erlaubt.

Besucher sollen das Auto am besten stehen lassen

Wegen des erwarteten Besucherandrangs wird dringend darum gebeten, zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Königsmeile kommen. Das Festareal liegt nur wenige Schritte von der Haltestelle „Königsbrunn Zentrum“ entfernt. Parkplätze gibt es in der Bürgermeister-Wohlfarth-Straße Richtung Norden, an der Königsallee, an der Karwendelstraße (Sportanlage und Willi-Oppenländer-Halle) und auf dem Festplatz in der St.-Johannes-Straße. Der Parkplatz auf dem Marktplatz, der benachbarte Kiesplatz und der Parkplatz hinter dem Eiscafé Jessica kann am Freitag und am Samstag nur von Berechtigten genutzt werden.

Taxistand und Abstellplätze für Fahrräder

An der Marktstraße 3a wird während der Veranstaltung ein Taxistand eingerichtet. Am nördlichen Ende der Königsmeile, an der Einmündung der Marktstraße, stehen gegenüber dem Bürgerservicezentrum zudem zahlreiche Fahrradabstellplätze zur Verfügung.

Das Programm der „Königsmeile“ in Kürze Auf zwei Bühnen an den beiden Enden der neuen Mitte in Königsbrunn sorgen Bands für Stimmung. Die Europabühne steht auf Höhe des Kinos quer über der Straße. Die Königsbühne hat ihren Platz gegenüber dem Café Müller etwas nach hinten versetzt. Dazwischen, auf Höhe des Eiscafés Jessica, legt DJ Sonix auf, Musikdirektor des Kesselhauses in Augsburg. Zu hören sind Rock, Pop und Partyschlager für verschiedene Altersklassen und verschiedene Geschmäcker. Mit dabei ist etwa Malik Harris aus Landsberg, der für Deutschland am Eurovision-Song-Contest 2022 teilgenommen hat. Für diejenigen, die es ruhiger mögen, gibt es auf der Königsmeile auch einen Ruhebereich mit Sandfläche. Das ganze Programm gibt es online unter www.koenigsmeile.de.

Die Stadt hat für die Großveranstaltung auch ein Sicherheitskonzept ausgearbeitet. Es gibt drei Zu- und Ausgänge zum Festgelände: auf Höhe der Marktstraße, in der Rathausstraße und an den Kaufarkaden. Beim Einlass findet eine Sicherheitskontrolle statt. Verboten ist unter anderem das Mitbringen von Tieren, Rucksäcken und Taschen größer als das Format DIN-A4. Was ebenfalls nicht auf die Königsmeile darf: Regenschirme, Klappstühle oder andere Sitzgelegenheiten. Verboten sind außerdem Feuerwerkskörper, Hieb-, Schuss- und Stichwaffen oder Schlagwerkzeuge sowie Getränke, Flaschen und Drogen.