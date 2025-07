Achtung: Radfahrer von Rechts!

Wie sich Radler und Autofahrer bezüglich der Nutzung von Radwegen zu verhalten haben, ist in der Straßenverkehrsordnung geregelt. Aber nicht selten, wenn eine Verordnung auf die Praxis trifft, gibt es Probleme. Die besten Regeln nutzen wenig, wenn sie nicht bekannt sind, nicht beachtet werden oder schlichtweg unverständlich sind. Diese drei Probleme treffen auf die Benutzung von Radwegen und den daraus resultierenden Auswirkungen in Bobingen immer wieder zu. Aktuell gibt es laut Feststellung der Bobinger Polizei einen Gefahrenpunkt in der Haunstetter Straße im Einmündungsbereich der Boschstraße.

Dort haben sich innerhalb kurzer Zeit zwei gleich gelagerte Unfälle ereignet. Ein Rollerfahrer und ein Kind auf einem Pedelec wurden jeweils von aus der Boschstraße einbiegenden Autolenkern übersehen. Beide fuhren vorschriftsmäßig auf dem Radweg stadteinwärts. Für die Autofahrer kamen sie von rechts. Besonders gefährlich macht die Einmündung, dass der Radweg dort schlecht einsehbar ist und die Radwegbenutzer auf der abschüssigen Strecke relativ flott unterwegs sind.

Regeln müssen verständlich und nachvollziehbar sein

Laut Straßenverkehrsordnung soll es innerhalb geschlossener Ortschaften eigentlich gar keine gemeinsam genutzten Geh- und Radwege mehr geben. Schon gar nicht solche, die in beiden Richtungen freigegeben sind. Dazu gibt es in den Straßenverkehrsbehörden eindeutige Statistiken, dass Radler auf der Straße eigentlich sicherer unterwegs sind. Um unsicheren Radlern trotzdem die Möglichkeit zu geben, den Gehweg zu benutzen, gibt es das Schild „Radfahrer frei“. Doch genau hier trifft die Verkehrsordnung auf die Realität.

Denn auf einem Gehweg „Radfahrer frei“ dürfen Radler nur mit Schrittgeschwindigkeit unterwegs sein. Diese Regelung ist vielen unbekannt. Und gleichzeitig braucht es schon etwas Radfahrgeschick, um mit dem Rad tatsächlich Schrittgeschwindigkeit zu fahren. Was auf unsichere Radfahrer, für die diese Regelung eigentlich gedacht ist, wohl eher nicht zutrifft. Um das Problem in der Haunstetter Straße zu beheben, wurden im Bauausschuss verschiedene Lösungen angedacht. Eine wäre, den Radweg stadteinwärts vor der Einmündung mit einem „Radweg Ende“-Schild zu kennzeichnen. Dann wären Radfahrer nicht mehr vorfahrtsberechtigt und müssten die Haunstetter Straße überqueren, um dann auf der Straße weiterzufahren.

Ortstermin mit Polizei und Straßenverkehrsbehörde

Sicherer wäre das aber wohl nicht. Denn ob sich die Radler an diese Regelung, ob absichtlich oder nicht, halten würden, ist zu bezweifeln. Das zeigen die Erfahrungen in der Wertachstraße und der Bahnhofstraße, wo es ähnliche Problematiken gibt. Zudem sind gerade in der Haunstetter Straße in den Morgenstunden und am frühen Nachmittag sehr viele Schüler unterwegs, die ins Königsbrunner Gymnasium fahren oder zurückkommen. Mehrere Varianten wurden im Bobinger Bauausschuss debattiert. Letztlich entscheiden konnte man sich nicht. Nun soll bei einem Ortstermin mit Polizei und Vertretern der Straßenverkehrsbehörde eine Lösung gefunden werden. Eine Möglichkeit, die relativ leicht umzusetzen wäre, wurde allerdings bisher nicht diskutiert. Anstatt die Situation für Radler umständlicher und undurchsichtiger zu machen, könnte man auch beim Autoverkehr ansetzen. Dazu müsste man lediglich aus der Boschstraße eine Einbahnstraße machen. Dann wäre das Problem behoben.

In Bobingen sind die sogenannten „Geisterradler“ immer wieder Thema. Diskussionen und Veränderungen gab es in der Max-Fischer-Straße, der Wertachstraße und an der Unterführung in der Bahnhofstraße. Besonders gefährlich ist die Situation weiterhin in der Königsbrunner Straße. Auch in der Bobinger Siedlung wird die Kreuzung Straßberger Straße/Waldstraße als gefährlich wahrgenommen.