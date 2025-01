Glatteis: Sieben Unfälle in einer Stunde auf der B17

Spiegelglatt war es am Dienstagmorgen auf der B17 zwischen den Anschlussstellen Hurlach und Klosterlechfeld. Dort krachte es innerhalb einer Stunden gleich mehrfach. Der Schaden ist hoch.

Laut der Autobahnpolizei Gersthofen, die für den Bereich zuständig ist, kam es zwischen 7 und 8 Uhr zu sieben Unfällen. Eine Person wurde leicht verletzt. Ursache war in den meisten Fällen nicht angepasste Geschwindigkeit. Die Blechschäden summierten sich nach einer ersten Schätzung auf 70.000 bis 80.000 Euro. Im Bereich der Polizeiinspektion Bobingen gab es in den Morgenstunden keinen Unfall wegen der schwierigen Wettersituation. Auch weiter südlich, im Bereich der Inspektion Schwabmünchen, wurde kein Glatteis-Unfall bekannt. Lediglich zwei Rehe sorgten am Mittwochmorgen für Blechschäden.

Das sind die Aussichten für die nächsten Tage

Der Deutsche Wetterdienst hatte am frühen Morgen vor verbreitet Glätte und leichtem Schneefall gewarnt. In den Stauden, die etwas höher liegen als der Rest des Augsburger Lands, hatte es Graupel und Nieselregen gegeben. Für die kommenden Tage gehen die Wetterexperten von einer Mischung aus Nebel, Hochnebel und einigen Wolkenlücken, vor allem Richtung Alpen und in den Mittelgebirgen, aus. (mcz)