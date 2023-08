Siegertshofen bereitet sich auf die Theatersaison vor

Die Vorbereitungen für der Theaterfreunde Siegertshofen für die Saison 2023 laufen bereits auf Hochtouren – der Vorverkauf beginnt am 21. August.

In Siegertshofen laufen die Vorbereitungen für die Theatersaison 2023 schon unter Volldampf. Die Akteure der Theaterfreunde freuen sich wieder auf einen heißen Herbst und erneut wurde ein Stück des ausgemachten Lieblingsautoren Peter Landstorfer ausgewählt: „Einfachdachet“ heißt das brandneue Stück des Autors.

Nach einem Besuch einer Aufführung, in der sogar Peter Landstorfer selbst als Darsteller mitwirkte, war für die Theaterfreunde Siegertshofen klar: Das Stück lässt sich doch auch prima bei uns im Laienbereich umsetzen. Neben den seit Jahren beliebten und bekannten Mimen treten in diesem Jahr Tobias Karlinger und Michael Bob ihr Debüt auf der Theaterbühne an.

Stück beinhaltet versteckten Bezug zur Realität

Davon handelt das Stück: Im Hinterzimmer einer Wirtschaft werden Traditionen neu definiert, eingefahrene Geschlechterrollen in Frage gestellt, emanzipiert, integriert, getäuscht, gelogen, angebandelt, Stolz ramponiert und Autoritäten untergraben. So bleibt die Frage: Wird am Ende alles gut? Bis zur Antwort werden die Zuschauerinnen und Zuschauer die eine oder andere Lachträne vergießen. Und so viel sei noch verraten: Auch viel versteckter Bezug zur nicht immer nachvollziehbaren heutigen Realität ist im Stück eingebaut.

Die sieben Aufführungen im Oktober finden wie folgt statt: am Freitag, 6., Samstag, 7., sowie Samstag, 14. Oktober, jeweils um 20 Uhr; am Sonntag, 15. Oktober, um 19.30 Uhr; am Freitag, 20., und Samstag, 21. Oktober, jeweils um 20 Uhr und am Sonntag, 22. Oktober, um 19.30 Uhr. Das Kartentelefon ist ab Montag, 21. August, unter der Nummer 0160/95598748 zu folgenden Uhrzeiten besetzt: von Montag bis Freitag zwischen 17 und 20 Uhr sowie am Samstag von 10 bis 14 Uhr. Für das leibliche Wohl mit Essen und Trinken ist gesorgt.