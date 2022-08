Hohe Auszeichnung für Musikfreund Herbert Klotz

Herbert Klotz ist jetzt Ehrenvorsitzender des Musikvereins Siegertshofen. Er stand knapp 20 Jahre auf der Kommandobrücke.

19 Jahre lang, von 2001 bis 2020, leitete Herbert Klotz als Vorsitzender die Geschicke des Musikvereins Siegertshofen. Bei der jüngsten Mitgliederversammlung im Vereinsheim wurde der 66-Jährige von seinem Nachfolger Michael Ehrlein jetzt zum Ehrenvorsitzenden des Musikvereins ernannt.

Herbert Klotz hat in Siegertshofen überall angepackt

Ehrlein würdigte die Verdienste seines Vorgängers in diesen zurückliegenden zwei Jahrzehnten. Obwohl er selber kein Instrument spielt, habe sich Herbert Klotz mit unermüdlichem Einsatz für die Belange der Blasmusik in dem Fischacher Ortsteil eingesetzt. Neben all den organisatorischen und repräsentativen Aufgaben an der Spitze eines Musikvereins habe er darüber hinaus mit angepackt, wo immer Not am Mann und eine zupackende Hand gefragt waren. So beispielsweise auch als Organisator der Wochenend-Musikerausflüge, der Altpapiersammlungen oder als Chauffeur für seine jungen Musikanten zu auswärtigen Auftritten und Festumzügen.

Auch nach seinem Ausscheiden aus dem Führungsstab des Musikvereins Siegertshofen blieb Herbert Klotz der Blasmusik erhalten: Seit 2018 steht er als Bezirksvorsitzender an der Spitze des Bezirkes 13 Schwabmünchen im Allgäu-Schwäbischen Musikbund (ASM) mit seinen 28 Mitgliedskapellen im Altlandkreis.