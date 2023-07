Die alte Sölde aus Siegertshofen bekommt ein neues Leben

Plus Das Gemäuer im Bauernhofmuseum Illerbeuren brannte vor drei Jahren ab. Jetzt steht es wieder. Allerdings fehlt ein Element.

Das alte Bauernhaus hat schon viel auf dem Buckel: Vor drei Jahren brannte die Sölde aus Siegertshofen im Bauernhofmuseum Illerbeuren ab. Jetzt bekommt das Gebäude ein neues Leben.

Für die wieder aufgebaute Sölde soll eine neue Ausstellung entworfen werden, die sich mit den Bewohnern beschäftigt. Auch das Thema Feuer soll Besuchern in Zukunft vermittelt werden. Schließlich wurde die Sölde im Winter 2020 ein Raub der Flammen. Auslöser war ausgerechnet Brauchtum: das Illerbeurer Funkenfeuer, das etwa 200 Meter neben dem strohgedeckten Bauernhaus abgebrannt wurde. Funken flogen bis aufs Strohdach.