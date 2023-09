In Siegertshofen geht es im Theater-Hinterzimmer hoch her

Der Vorverkauf bei den Theaterfreunden Siegertshofen läuft. Premiere ist am 6. Oktober.

In Siegertshofen wird es wieder heiter: Die Theatersaison 2023 startet am Freitag, 6. Oktober, mit der Premiere des neuen Stücks „Einfachdachet“ von Peter Landstorfer. Der Vorverkauf läuft bereits.

Um was geht es? Im Hinterzimmer einer Wirtschaft werden Traditionen neu definiert, eingefahrene Geschlechterrollen in Frage gestellt, emanzipiert, integriert, getäuscht, gelogen, angebandelt, Stolz ramponiert und Autoritäten untergraben. So bleibt die Frage: Wird am Ende alles gut? Man wird sehen, und bis zur Antwort wird sich bei den Zuschauern die eine oder andere Lachträne ihren Weg aus den Augen bahnen. Und so viel sei noch verraten: Auch viel versteckter Bezug zur nicht immer nachvollziehbaren heutigen Realität ist im Stück eingebaut.

Sieben Aufführungen bei den Theaterfreunden im Oktober

Die sieben Aufführungen finden am Freitag, 6. Oktober, Samstag, 7. Oktober, Samstag, 14. Oktober, jeweils um 20 Uhr statt, am Sonntag, 15. Oktober, um 19.30 Uhr, am Freitag, 20. Oktober, und Samstag, 21. Oktober, jeweils um 20 Uhr und am Sonntag, 22. Oktober, um 19.30 Uhr statt. Das Kartentelefon ist unter der Nummer 0160/95598748 zu folgenden Uhrzeiten besetzt: von Montag bis Freitag zwischen 17 und 20 Uhr sowie am Samstag von 10 bis 14 Uhr. Für das leibliche Wohl mit Essen und Trinken ist gesorgt.

