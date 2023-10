Siegertshofen

Theaterpremiere: Wenn Männer die Rechnung ohne die Frauen machen

Plus Bei der wunderbar gelungene Premiere der Theaterfreunden Siegertshofen planen die Männer ein großes Fest. Doch die Damen möchten hier ein Wörtchen mitreden.

Von Marcus Angele

Turbulent, kurzweilig mit jeder Menge Wortwitz und hintersinnigem Humor: Die Premiere des neuen Stücks „Einfachdachet“ aus der Feder von Peter Landstorfer gelang den Theaterfreunden aus Siegertshofen bravourös. Die gut zwei Stunden vergingen wie im Flug und das Publikum im ausverkauften Vereinsheim bedankte sich anschließend mit lang anhaltendem und sehr verdientem Applaus.

Seit 2005 spielen die Theaterfreunde ausnahmslos Werke ihres Lieblingsautors Peter Landstorfer. Und auch in diesem Jahr hat sich die Riege das neueste Stück des Münchner Theaterschreibers ausgesucht. Ins urige Ambiente des Siegertshofer Vereinsheims passt die Komödie „Einfachdachet“ nahezu perfekt. Seit Juli standen wöchentliche Proben auf dem Plan. Einen echten Spielleiter sucht man bei den Siegertshofer Mimen vergeblich: Alle dürfen hier „ein bisschen“ Regisseur sein. Die Besetzung der unterschiedlichen Charaktere ist durchwegs gelungen. Gerade Peter Platten als Polizist mit Sprachfehler oder Florian Auer als schwarzhumoriger Totengräber bestechen obendrein mit ihrer sensationellen Gesichtskomik und sorgen so zusätzlich immer wieder für Lacher. Auch Dirk Gerlach, der seine Wurzeln tatsächlich außerhalb des Weißwurstäquators hat, darf sich in dieser Komödie als „zuagroaster Preiß“ herrlich ausleben, genauso wie Andreas Erlinger, der als Wirt und Vereinsvorstand Ferdl eine Paraderolle bekam.

