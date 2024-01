Laufen, klettern, planschen

Mehr als 400 Starter nehmen am 11. Schwabmünchner Silvesterlauf teil. Auf zwei Laufdistanzen geht es mit viel Spaß über Hindernisse in den Jahresendspurt.

Keine 27 Minuten war Christian Pfänder unterwegs, als er in den Zielbereich im Luitpoldpark einbog. Die Zuschauer waren von der schnelle Ankunft so überrascht, dass die Anfeuerung für die letzten Meter noch ein wenig verhalten war. Doch danach lief es mit der Stimmung besser. Gut 100 Zuschauer waren im Luitpoldpark, zudem viele draußen an der Wertach bei den Hindernissen. Es spricht sich herum, dass der Silvesterlauf in Schwabmünchen nicht nur den Läufern Spaß macht.

Die kamen wieder in Scharen, 404 waren es dieses Mal. So wie Armin Wanner aus Oberrieden oder auch Karin Stuhler aus Schwabmünchen. Sie ist immer mit ein paar Freundinnen dabei. „Das ist unser Jahresabschluss“, erklärt sie.

Für viele der Läufer ist es vor allem der Umstand, dass in Schwabmünchen die Stoppuhr nicht im Vordergrund steht, der Grund hier mitzulaufen. „Einfach die zwölf Kilometer genießen, im Kopf für jeden Kilometer einen Monat Revue passieren lassen, darum bin ich hier“ so Armin Wanner.

112 Bilder Mehr als 400 Läufer meistern den 11. Schwabmünchner Silvesterlauf Foto: Christian und Nadine Kruppe

Schon eineinhalb Stunden vor dem Lauf sind die ersten Sportler im Luitpoldpark. Man kennt sich, es bilden sich immer wieder kleine Gruppen. Die größte bildet der OCR München, der seine Vereinsmeisterschaft in Schwabmünchen läuft – zum ersten Mal. Die Münchner zeigen dabei auf, das Leistung und Spaß durchaus gemeinsam machbar sind.

Den Spaß haben die Läufer schon am ersten Hindernis. Nach ein paar Metern im Park, quali zum Aufwärmen, wartet an der Feldgieß das erste Hindernis. Der Name „Tarnkriecher“ sagt schon viel. Die Läufer müssen unter einem über Paletten gespannten Tarnnetz hindurch kriechen. „Wie früher beim Bund“, kommentiert ein Sportler lakonisch.

Es waren noch weiter Hindernisse auf die Läufer, pro Kilometer eines. Deren Namen sind dabei oft Programm. Beim „Reifenrallye“ geht es durch einen Container Altreifen, das „Wurmloch“ entpuppt sich als als lange Röhre, durch die gekrochen werden muss.

Nass wird es für die Läufer auf der 12-Kilometer-Strecke. Auf die wartet die „Frostfalle“. ein kleiner Tümpel, fast zwei Meter tief mit einer Wassertemperatur im niedrigen einstelligen Bereich. Fast alle nehmen sich der Herausforderung an. Oft auch mit Hund, den immer mehr Sportler haben ihren Vierbeiner dabei, die auch sichtlich Spaß an dem Event haben. Vor allem am Wasserloch. Immer wieder zaudern die Läufer, aber der Hund lässt ihnen keine Wahl und steuert zielsicher Richtung Wasser - egal ob die Person am anderen Ende der Leine das möchte.

Ohne Wasser kein Silvesterlauf. Den Hund freuts... Foto: Nadine Kruppe

Am Ende sind alle glücklich. Dann gibt es im Ziel ein Küsschen der Frau oder ein Leckerli für den Hund. Und viel Applaus von den Zuschauern. Für die gabs zum ersten Mal auch Verpflegung, was gut ankam.

Der Lohn für die Mühen: ein Küsschen im Ziel Foto: Nadine Kruppe

Doch die Sportler laufen vor der abendlichen Party zu Hause nicht nur für sich. Von Anbeginn an wird auch für den guten Zweck gelaufen. Ein Teil des Startgeldes geht als Spende an die Ulrichswerstätten in Schwabmünchen. In diesem Jahr kam die stolze Summe von 3750 Euro für die Einrichtung zusammen. Die Werkstätten sind mittlerweile ein fester Bestandteil des Laufes. Es wurden schon Hindernisse gebaut und alle Jahre versorgen die Mitarbeiter die Läufer mit frischen Obst und Gemüse.

Große Freude nach dem Lauf: Es kam wieder eine ordentliche Spendensumme für die Schwabmünchner Ulrichswerkstätten zusammen, Foto: Nadine Kruppe

„Es ist toll, welche ein Miteinander hier entstanden ist. Egal ob die Werkstätten oder auch der Verschönerungsverein, wie auch die Stadt Schwabmünchen. Alle ziehen an einem Strang“, freut sich Organisator Leo Klocke.

Für ihn beginnt nun die Vorbereitung für das nächste Event. Am letzten Juli-Wochenende startet dann wieder der Wertach-X-Run im Luitpoldpark. Wieder mit viel Spaß und Hindernissen.