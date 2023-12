Vor der Party warten noch ein paar Hindernisse

Zum elften Mal startet der Schwabmünchner Silvesterlauf. Auf zwei Strecken geht es vom Luitpoldpark aus an die Wertach und zurück. Der Erlös des Laufs geht an einen guten Zweck.

Schon mehr als 300 Läufer haben sich bisher angemeldet - und bis zum Start werden es noch ein paar mehr werden. Der Schwabmünchner Silvesterlauf hat sich mittlerweile zu einem gestandenen Event gemausert. Kein Wunder, denn anders als bei vielen anderen Laufveranstaltungen steht hier der Spaß im Vordergrund. Zwar wird für die ersten fünf die Laufzeit festgehalten, aber die ist nur zweitrangig. "Es geht um den Spaß, darum, nochmal auf der Strecke das Jahr passieren lassen und um die Spenden", erklärt Lauforganisator Leo Klocke. Die 3000-Euro-Marke ist dieses Jahr schon durch die Voranmeldungen gefallen.

Zur Auswahl gibt es zwei Strecken

Wie schon seit eingen Jahren warten zwei Strecken auf die Läufer. Zum einen die klassischen zwölf Kilometer - angelehnt an die Monate im Jahr - und sechs Kilometer. Beide Strecken sind dabei noch um einige Hindernisse ergänzt. Die Routen beginnen auf dem Festplatz im Luitpoldpark. Nach einer Runde durch Park geht es dem Feldgießgraben entlang zur Wertach. Nach einem Stück flußaufwärts trennen sich die Wege. Die Kurzstreckenläufer machen sich wieder zurück in Richtung Ziel im Park. Die lange Strecke führt zurück zum Stauwehr, dann auf die andere Wertachseite. Weiter geht es über die Schwabegger Brücke und ebenfalls dann wieder in den Luitpoldpark. Auf jedem Kilometer Strecke gibt es ein Hindernis. Während auf der kurzen Runde die Läufer trocken bleiben, ist es auf der 12-Kilometer-Strecke durchaus möglich, dass die Sportler auf Wasser treffen.

Anmeldungen auch noch vor Ort möglich

Bis Freitagabend, 21 Uhr, können sich die Sportler auf www.time2run.org anmelden. Am Sonntag sind zwischen 9 und 12 Uhr auch noch Meldungen beim Start im Luitpoldpark möglich. Von der Startgebühr gehen pro Läufer zwölf Euro als Spende an einen guten Zweck. Der Lauf startet um 12 Uhr, gegen 14.30 Uhr findet die Siegerehrung statt.