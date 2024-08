Singoldsand-Festival 2024: Programm, Termin, Line-up, Tickets und alle Infos

Egal ob Sommer am Kiez, Reggae in Wulf oder das Modular Festival: Seit einigen Jahren werden in Augsburg und Umgebung viele verschiedene Musikfestivals veranstaltet. 2011 war der Startschuss für das Singoldsand Festival in Schwabmünchen. Seitdem bietet die Veranstaltung an drei Tagen ein Programm aus Musik, Kunst und Workshops und verwandelt die Stadt in einen Ort lebendiger Popkultur. Bei der Durchführung des Festivals werden jedes Jahr bis zu zwölf Jugendgruppen aus der Region eingebunden, die durch Essens- und Getränkestände vor Ort Einnahmen für ihre laufenden Projekte und Aktivitäten erzielen können. Jährlich sind etwa 160 bis 300 freiwillige Helfer an der Organisation des Festivals beteiligt.

Auch 2024 können alle Besucherinnen und Besucher beim Singoldsand Festival in Schwabmünchen wieder tanzen, feiern und sich kreativ ausleben. Die Veranstalter und alle helfenden Hände haben auch in diesem Jahr wieder ein volles Programm auf die Beine gestellt.

Wann findet das Singoldsandfestival 2024 statt? Was bietet das diesjährige Programm und welche Bands sind dieses Jahr mit dabei? Hier in diesem Artikel zeigen wir Ihnen alle Infos rund um Termin, Programm und Line-up. Außerdem erfahren Sie, wie Sie an die Tickets für das Singoldsandfestival 2024 kommen.

Singoldsand Festival in Schwabmünchen: Wann ist der Termin 2024?

Los geht es am Donnerstag, dem 22. August 2024, um 14 Uhr mit dem Kindertag - dem sogenannten Singoldsandkasten. Bis 21 Uhr haben Kinder und Familien die Möglichkeit, an den angebotenen Workshops und Veranstaltungen teilzunehmen.

Das eigentliche Singoldsand Festival startet am Freitag, dem 23. August, und geht bis einschließlich Samstag, 24. August 2024. Einlass ist jeweils um 14 Uhr nachmittags. Geschlossen wird das Festivalgelände um 1 Uhr nachts. Eine halbe Stunde zuvor stoppt das Festival den Getränkeverkauf.

Was steht beim Singoldsand Festival 2024 auf dem Programm?

Das Programm betrifft vor allem die jungen Gäste des Singoldsandkasten, dem Kinderprogramm im Rahmen des Singoldsand Festivals. Ab 14 Uhr sind die verschiedenen Programmpunkte für Familien geöffnet. Hier haben wir das Programm für den Singoldsandkasten für Sie aufgelistet:

Batiken

Die Gäng

Eichhorn & Lila Hund

Hüpfburg

Kinderschminken

Siebdruck

Spiele

Yoga

Singoldsand Festival 2024: Bands und Künstler im Line-Up

Ab Freitag, 23. August, stehen beim Singoldsand Festival Bands und Künstler aus den Musikrichtungen Indie, Pop und Rock auf dem Programm. Das komplette Line-Up für Freitag und Samstag haben wir einschließlich der Uhrzeiten und Bühnen für Sie im kurzen Überblick:

Freitag, 23. August 2024

Seebühne:

15 Uhr: Atlantis Beach Motel

16.30 Uhr: Raketenumschau

18 Uhr: Soffie

19.45 Uhr: Mele

22 Uhr: Yukno

Strandbühne:

14.30 Uhr: Sasko

15.45 Uhr: Cosima Kiby

17.15 Uhr: Brew Berrymore

18.45 Uhr: Kytes

20.45 Uhr: Juli

23 Uhr: van Holzen

Samstag, 24. August 2024

Seebühne:

15 Uhr: Kathi O.

16.30: Matze Sampler

18.15 Uhr: Get Jealous

20 Uhr: Leila

21.50 Uhr: Paulinko

Strandbühne:

14.30 Uhr: Franzi Pschera & Band

15.45 Uhr: Sin Fin

17.30 Uhr: Milleniumkid

19 Uhr: Klan

21 Uhr: Verifiziert

22.45 Uhr: Leoniden

Tickets für das Singoldsand Festival 2024 in Schwabmünchen

Für den Singoldsandkasten benötigen Kinder bis zur Vollendung des 13. Lebensjahres kein Ticket. Der Zugang zum Veranstaltungsgelände ist jedoch nur in Begleitung eines Erziehungsberechtigten gestattet. Aus Sicherheitsgründen ist die Anzahl der begleitbaren Kinder auf drei pro Erziehungsberechtigten begrenzt. Erwachsene können das Ticket für 19 Euro erwerben.

Alle Gäste, die am Freitag und Samstag das Singoldsand Festival besuchen möchten, benötigen ein anderes Ticket. Das Tagesticket für Freitag und Samstag gibt es für jeweils 29 Euro pro Person. Für alle, die an beiden Tagen beim Festival dabei sein möchten, lohnt sich das Kombiticket. Dieses ist für insgesamt 52 Euro zu haben.

Den Zugang zu den Tickets bekommen Sie über die offizielle Website vom Singoldsand Festival 2024. Neben dem Erwerb von Tickets können Sie dort weitere Informationen rund um die Themen Essen und Trinken, Camping und Parkplätze nachlesen.