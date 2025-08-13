Icon Menü
Singoldsand-Festival 2025: Musik, Kulinarik und Festivalflair in Schwabmünchen entdecken!

Schwabmünchen

Singoldsand-Festival 2025: Das müssen Besucher wissen

Von Bühnen über Essensstände bis zu neuen Angeboten und Aktivitäten – das ist am Freitag und Samstag in Schwabmünchen los.
Von Sarah Schöniger
    An der Seebühne können sich Besucher in der Singold abkühlen.
    An der Seebühne können sich Besucher in der Singold abkühlen. Foto: Nadine Kruppe

    An der Singold und neben der Geyerburg werden gerade die letzten Handgriffe erledigt. Denn am Freitag und Samstag, 15./16. August, findet auf dem Gelände am Eisplatz in Schwabmünchen zum 15. Mal das Singoldsand Musikfestival statt. Auf die Besucher warten Installationen, Lichteffekten und handgefertigte Deko-Elemente. Das Festivalgelände öffnet um 14 Uhr und schließt um 1 Uhr.

