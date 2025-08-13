Singoldsand-Festival 2025: Das müssen Besucher wissen

An der Singold und neben der Geyerburg werden gerade die letzten Handgriffe erledigt. Denn am Freitag und Samstag, 15./16. August, findet auf dem Gelände am Eisplatz in Schwabmünchen zum 15. Mal das Singoldsand Musikfestival statt. Auf die Besucher warten Installationen, Lichteffekten und handgefertigte Deko-Elemente. Das Festivalgelände öffnet um 14 Uhr und schließt um 1 Uhr.

