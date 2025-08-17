Singoldsand-Festival 2025: Das Wetter war so abwechslungsreich wie die Musik

Folgt man der Menge, gelangt man zur Musik: Wie eine Welle schwappte das Publikum an beiden Abenden zwischen der Seebühne und der Strandbühne beim Singoldsand-Festival in Schwabmünchen hin und her. Insgesamt kamen, verteilt über die zwei Tage, 6500 Besucher und Besucherinnen, die am Freitag bei sommerlichen Temperaturen und Sonnenschein, Samstag bei durchwachsenem, teils regnerischem Wetter feierten. Dazu waren es 2500 am Kindertag und 1000 am Schwabmünchner Abend.
Als Headliner sorgte am Freitagabend Dominic Hartz mit seinem Auftritt für Stimmung – seine Songs wirkten wie drei Espressi hintereinander: wachmachend, mitreißend und voller guter Laune. Anders, aber nicht weniger intensiv, präsentierte sich Greeen am Samstag. Sein Konzert glich fast einer kleinen Therapiesession: Zwischen seinen rhythmischen Liedern sprach er darüber, wie wichtig Selbstliebe und Freundlichkeit sind, und schaffte damit, eine besondere Wärme und Verbundenheit unter den Zuhörenden.
Am Nachmittag traten junge lokale Musiker und Musikerinnen auf
Neben bekannten Namen fördert das Singoldsand auch lokale Nachwuchskünstlerinnen und -künstler. Dazu zählen die Sängerin Pauli aus Augsburg, die Band Bruchpilot aus Kaufering oder Kleister aus Mindelheim. Die Augsburger Singer-Songwriterin Toni spielte am Samstagnachmittag auf der Seebühne: „Ich habe auf der Bühne eröffnet, deshalb waren noch nicht so viele Leute da. Aber mehr als ich erwartet habe!“ Ihr knapp dreißigminütiger Auftritt, bei dem sie mit ihrer Gitarre sanften englischen Pop spielte, machte ihr auf jeden Fall Lust auf mehr: „Ich könnte mir auch vorstellen, mal mit einer Band auf der Bühne zu stehen.“
Spaß hatten nicht nur Newcomer, sondern auch alten Hasen. Die „Heimatgruppe“, wie sie sich selbst nennen, trifft sich seit vier Jahren auf dem Singoldsand-Festival. Sieben der acht junggebliebenen Freunde stammen aus demselben Ort in der Oberpfalz. Beruflich habe es ihn und seine Frau nach Schwabmünchen verschlagen, erzählt Günther Mirswa gegen drei Uhr Nachmittag an seinem Stammplatz in der Bayerischen Stube.
Die beiden hatten das Singoldsand-Festival als jährlichen Treffpunkt vorgeschlagen, er selbst und seine Frau seien extra aus der Nähe von Wien angereist. Der Höhepunkt für die Truppe? „Das neue Dach über der Bayerischen Stube“, sagt Ralf Zahn und grinst. Beim verregneten Festival vor zwei Jahren war die Plane gerissen und hatte alle acht komplett durchnässt. Kurz vor dem letzten Auftritt hörte man sie immer noch aus der Stube lachen.
Beim Singoldsand-Festival kümmern sich Vereine um die Versorgung
Damit beim Festival für alle gesorgt ist, engagieren sich Schwabmünchner Vereine. Die Wasserwacht sorgt für eine gute Basis – mit Pommes, Bratwurst oder Steaksemmeln.
Die passende Getränkeversorgung bietet seit fünf Jahren der Kunstverein Schwabmünchen mit seiner Cocktailbar. „Auch wenn er immer wieder totgesagt wurde, bleibt der Aperol einfach das beliebteste Getränk“, erzählt die Vorsitzende Kersten Thieler-Küchle. Aber auch ihr neuer Cocktail, der Déjà-vu, auch orangefarben, nur bitterer, komme gut an.
Was das Singoldsand-Festival jedes Jahr aufs neue auszeichnet: Es geht friedlich zu. Das bestätigt die Schwabmünchner Polizei auf Nachfrage. „Sehr ruhig“ sei es gewesen, keine Einsätze waren nötig. Gefährlicher sah zwischenzeitlich das Wetter aus. Festivalleiter Enzo Hirsch sagt: „Wir haben Glück gehabt.“ Viele hätten am Samstag befürchtet, dass ein drohendes Unwetter einen Abbruch nötig mache. Ganz so wild war es dann nicht. Abgesehen davon: „Viel zufriedener kann man nicht sein“, sagt der andere Festivalleiter, Nicolas Prinz. Und meint damit die Stimmung, das Publikum - und die Crew. Unter den 264 Helferinnen und Helfern gebe es viele neue Gesichter, darunter drei neue Bereichsleiter. „Das macht Spaß und zufrieden“, sagt Hirsch.
Nun steht ein Generationenwechsel an. Der 30-jährige Prinz sagt: „Das war unser letztes Singoldsand.“ Und schiebt nach: „Zumindest als Leiter.“ In Zukunft wollen Hirsch (29) und er als Gäste miterleben, wie ihre Nachfolger neue Akzente setzen. Die beiden wollen außerdem mehr Zeit für ihren Beruf haben. Auch wenn die Nachfolger noch nicht bekannt gegeben werden - für die Zukunft des Festivals sind die inzwischen ehemaligen Leiter optimistisch. Enzo Hirsch sagt: „Das Singoldsand-Festival wird die nächsten Jahrzehnte bestehen.“
