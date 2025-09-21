Singoldsand-Festival war für Award nominiert

Knapp fünf Wochen nach dem diesjährigen Singoldsand-Festival in Schwabmünchen gab es für die Veranstalter den nächsten Höhepunkt. Auf dem Reeperbahn-Festival in Hamburg wurde der deutsche „Helga! Festival Award 2025“ verliehen. In der Kategorie „Größtes Glück für den kleinsten Geldbeutel“ war das Singoldsand-Festival nominiert. Laut einer Pressemitteilung gab es hunderte Bewerbungen aus der gesamten Bundesrepublik. Die beiden Festivalvertreter Enzo Hirsch (Festivalleitung) und Johannes Hegele (Programmleitung) reisten nach Hamburg, um bei der Preisverleihung dabei zu sein.

Icon Galerie 186 Bilder Grandiose Stimmung herrschte auch am zweiten Festivaltag. Die besten Bilder.

Auch wenn es am Ende nicht zum ersten Platz reichte (ausgezeichnet wurde das unterfränkische „Ab geht die Lutzi! Festival“ bei Bad Kissingen) war die Nominierung für das Singoldsand-Festival ein Zeichen. „Schon die Tatsache, unter so vielen Bewerbungen in dieser Kategorie nominiert zu werden, erfüllt uns mit Stolz. Das zeigt, dass unser Engagement für ein faires, bezahlbares Festival wahrgenommen und geschätzt wird“, sagt Hirsch.

Deshalb war Singoldsand-Festival für Festival-Helga-Award nominiert

Nominiert wurde das Singoldsand-Festival vor allem für sein konsequentes Engagement, Kultur für alle zugänglich zu machen. Seit Jahren bleiben die Eintrittspreise stabil. Mit dem neuen Youngster-Ticket zahlen Schülerinnen und Schüler, Studierende und Azubis 29 Euro für zwei Tage. Auch beim Getränkeausschank setzt das Festival auf Fairness: Ein halber Liter Bier kostet weiterhin vier Euro. „Uns war es immer wichtig, dass wirklich jede und jeder die Chance hat, Teil des Singoldsand-Festivals zu sein. Dieses Fest lebt vom Miteinander – und dafür tragen wir als Veranstalter und die Stadt Schwabmünchen gemeinsam Verantwortung“, betont Programmmacher Johannes Hegele.

Auch wenn der Award in diesem Jahr nicht nach Schwabmünchen ging, freut sich das Team über den Sieg der unterfränkischen Kollegen: „Der Preis ging an gute Freunde. Das macht es umso schöner. Wir gratulieren herzlich und sind dankbar, Teil dieser großartigen Festival-Community in Deutschland zu sein“, so Hegele.

Icon Galerie 179 Bilder Tausende feiern bei strahlendem Sonnenschein auf dem Schwabmünchner Festival