Das Geisterschiff der Schwabegger Gaudigruppe – ein Jahr Arbeit für den großen Auftritt

In Amberg bei Türkheim hat das „Geisterschiff“ der Schwabegger Gaudigruppe seinen Heimathafen. Ein imposanter Faschingswagen, der nicht nur mit seiner Größe beeindruckt, sondern auch durch die Leidenschaft, die in ihn investiert wird. Die Firma MCS (Martin-Claudia-Schmid-Paletten) stellt eine Halle zur Verfügung, in der das Schiff vor Wind und Wetter geschützt ist. Hier wird es nicht nur sicher verwahrt, sondern auch das ganze Jahr über weiterentwickelt.

