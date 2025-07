Eine flauschige Oster-Überraschung?

Auf den ersten Blick erscheint es wie die perfekte Oster-Überraschung: ein flauschiges Kaninchen. Wäre es nicht toll, den Kindern einen echten Osterhasen zu schenken? So grandios die Idee erscheinen mag, so unglücklich kann sie enden. Denn viele Menschen unterschätzen, wie viel Aufwand und welche Kosten artgerechte Kaninchenhaltung mit sich bringt. Alexandra Kratzer aus Reinhartshofen ist hauptberuflich Erzieherin und arbeitet ehrenamtlich beim Verein Kaninchenhilfe Deutschland. Sie berät telefonisch sowie per Mail bei Fragen rund um Haltung, Krankheiten und Neuvermittlung von Kaninchen. Im Interview erklärt sie, was man vor der Anschaffung bedenken muss.

