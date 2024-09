Stabile Seitenlage: Was gibt es zu beachten?

Wie in jedem Jahr besucht Markus mit seiner Familie das Oktoberfest in München. Ihm fällt ein junger Mann auf, der einen eher unsicheren Gang hat. Später, auf dem Weg zur U-Bahn, sieht Markus im Augenwinkel eben jenen jungen Mann ohne Bewusstsein in einer Grünanlage liegen. Er reagiert nicht, als Markus ihn anspricht und an ihm rüttelt. Zudem fällt dem Familienvater auf, dass der junge Mann erbrochen hat. Markus reagiert sofort, bringt den Patienten in die stabile Seitenlage und wählt den Notruf.

Eine Situation, die für Notfallsanitäter Marco Stegmiller Alltag ist. „Viele Menschen haben Angst, bei der Ersten Hilfe falsch zu handeln. Dabei ist eine stabile Seitenlage gerade in diesem Fall überlebenswichtig, da hier die Atemwege freigehalten werden können“, sagt er. Auch wenn im fiktiven Fall die Bewusstlosigkeit vermutlich auf übermäßigen Alkoholgenuss zurückzuführen ist, kann Bewusstlosigkeit viele Gründe haben. Sie kann zum Beispiel auf einen vorhergehenden Krampfanfall, eine Vergiftung, Herz-Kreislauf-Beschwerden, Verletzungen des Schädels, Atemstörungen oder auch witterungsbedingte Einflüsse zurückgeführt werden. In jedem Fall müsse schnell gehandelt werden, erklärt Stegmiller.

Atmung und den Mund-Rachenraum kontrollieren

„Neben der Überprüfung der Atmung - sind Atemgeräusche hörbar, hebt und senkt sich der Brustkorb - kontrollieren Sie bitte unbedingt, ob sich Fremdkörper im Mund-Rachenraum befinden. Das kostet Überwindung, ist aber absolut lebensrettend“, sagt Stegmiller. Bei Bewusstlosigkeit versagen die sogenannten Schutzreflexe, etwa der Husten- oder der Würgereflex. Mageninhalt könne aufsteigen und versehentlich eingeatmet werden. Dies könne zur Erstickung und Lungenentzündung führen. Mit der stabilen Seitenlage werde sichergestellt, dass Erbrochenes und Blut ablaufen können. Stegmiller: „Der Mund wird zum tiefsten Punkt des Körpers und der Betroffene so vor dem Erstickungstod bewahrt. Stellen Sie sich die stabile Seitenlage wie eine komfortable Seitenschläferposition vor.“

Notfallsanitäter erklärt die stabile Seitenlage

So geht die stabile Seitenlage:

Knien Sie sich neben den Betroffenen, die Seite ist hier unerheblich.

Strecken Sie den Arm des Betroffenen, der auf Ihrer Seite liegt, nach oben.

Den anderen Arm legen Sie auf seine Brust.

Winkeln Sie das Ihnen ferne Bein an, das Knie zeigt also nach oben.

Ziehen Sie den Betroffenen an diesem Knie zu sich her, der Rollvorgang geht fast von allein.

Zum Abschluss bitte den Kopf vorsichtig überstrecken und den Mund öffnen.

Notfallsanitäter Stegmiller ermuntert alle Ersthelfer: „Sie können nichts falsch machen. Es sollte für jeden machbar sein und erfordert keine allzu große Überwindung, hat aber einen absolut lebensrettenden Effekt.“

Serie: Aus den Augen aus dem Sinn: Bei den meisten liegt der Erste-Hilfe-Kurs länger zurück. In einer Serie sollen die Kenntnisse aufgefrischt werden. Vom Herz-Kreislauf-Stillstand bis zum Wespenstich: Anhand praktischer und realitätsnaher Beispiele geben Mitarbeiter des Roten Kreuz Tipps, die Leben retten können.