Sommer 100: Ein fulminanter Auftakt

Der erste Konzertabend und damit die Eröffnung der Schwabmünchner Freiluft-Konzertreihe Sommer 100 fand dieses Jahr erstmals in Mittelstetten statt. Begrüßungsworte des Bürgermeisters richteten sich mit einem Dank für die Organisation vor Ort an den Ortssprecher Ingo Walch und die Freiwillige Feuerwehr, außerdem an Marilena Eberle vom Kulturbüro, die den Sommer 100 federführend organisiert. Der unsicheren Wetterlage zum Trotz war das Festzelt mit Bewirtung sehr gut gefüllt und um den Bewirtungsstand drängte sich das Publikum. Zwischen 150 und 200 Feierfreudige waren gekommen, um zuerst Sängerin Leonie Fichtel und im Anschluss die Band Hautnah Music mit Karlheinz Hornung zu sehen und zu hören. Nach kurzer Zeit war die Partystimmung perfekt und erst nach drei Zugaben wurde der ausgelassene Musikabend beendet.

120 Musiker spielten in Schwabegg auf

Am Samstag ging es dann mit der Schwabegger Serenade musikalisch weiter. Der Platz vor dem Musikerheim wurde von rund 120 Musikerinnen und Musikern, fast alle aus Schwabegg, bespielt. Ein großer Dank ging von der Leiterin des Kulturbüros, Doris Hafner, an alle Beteiligten, insbesondere an Andreas Rest, der außer dem Bewirtungsstand des Trägervereins Dorfgemeinschaftshaus auch das Zusammenspiel und die Programmgestaltung aller Musikgruppen organisierte. Dazu zählten der Regenbogenchor, der Projektchor, die Eggertaler Alphornbläser, die Jagdhornbläser, die Jugendkapelle und der Musikverein Schwabegg. Sie alle gestalteten ein kurzweiliges und abwechslungsreiches Programm. Mehr als 250 Besucherinnen und Besucher genossen diese musikalische Unterhaltung an diesem Sommerabend. Der Trägerverein Dorfgemeinschaftshaus Schwabegg sorgte mit seinem Grill- und Getränkestand für das leibliche Wohl. (AZ)

Der Musikverein Schwabegg spielte zum Sommer 100 auf. Foto: Marilena Eberle