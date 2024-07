Gibt es 2025 in der Eisarena Königsbrunn ein Sommerprogramm?

Das Stac-Festival konnte im Juni schon nicht mehr stattfinden. Die Eisarena war vom einen auf den anderen Tag dicht. Grund dafür: der Brandschutz. Jetzt äußert sich Maximilian Semmlinger, Chef der Betreibergesellschaft FSK zur weiteren Planung des Sommers 2025.

Eishockey-Heimspiele voraussichtlich im Herbst möglich

Im Zeitraum Juli bis Oktober 2024 sollen die für den Trainings-, Spiel- und Publikumsbetrieb wichtigen Bereiche priorisiert angegangen werden, heißt es in einer Pressemitteilung. Neben neuer Brandschutztüren und -decken wird auch eine neue Brandmeldezentrale errichtet und alle Rauchmelder werden ausgetauscht. Des Weiteren erhält die Eisarena mehrere zusätzliche Rauchabzugsklappen in der Dachkonstruktion. Die Bauarbeiten sollen im Oktober durch einen Sachverständigen und von der Genehmigungsbehörde geprüft werden. Bei einer positiven Abnahme können die Eishockeyvereine ab dem Zeitpunkt ihre Heimspiele mit 800 Zuschauern austragen. Einschränkungen gibt es bei der Bewirtung im Bistro. Hier sind bis auf Weiteres keine Sitzplätze erlaubt. Dies betrifft auch die Eisdisco und den öffentlichen Eislaufbetrieb. Letztere können mit Einschränkungen bei der maximalen Besucherzahl stattfinden. Bereits im Zuge der Schließung hatte das Landratsamt in Aussicht gestellt, dass der Trainingsbetrieb der Vereine und der Hobbymannschaften sowie die Laufschulen mit Auflagen bei der Personenanzahl durchgeführt werden können. Klar ist allerdings nun, dass 2025 keine Sommerveranstaltungen stattfinden können.

Icon Vergrößern Nur kurz im Einsatz waren Feuerwehr und Polizei zu Beginn des Syrens-Festivals in Königsbrunn. Schnell war klar: falscher Alarm. Foto: Elmar Knöchel Icon Schließen Schließen Nur kurz im Einsatz waren Feuerwehr und Polizei zu Beginn des Syrens-Festivals in Königsbrunn. Schnell war klar: falscher Alarm. Foto: Elmar Knöchel

Am Mittwoch, 12. Juni, verkündete die Stadt Königsbrunn, dass die Eisarena bis auf Weiteres geschlossen bleiben muss. Der Brandschutz sei in der Vergangenheit über verschiedene Interimsbrandschutzkonzepte geregelt worden, sagt Maximilian Semmlinger. Das bisherige Konzept sollte im Rahmen der geplanten energetischen und technischen Sanierung der Eishalle überarbeitet und als ein neues Konzept aufgestellt werden. Diesem Plan machte das Landratsamt ein abruptes Ende. Insbesondere technische Probleme beim Rauchabzug hätten zur Schließung geführt, heißt es aus der Stadt Königsbrunn. Diese hatte zusammen mit der Betreibergesellschaft FSK Detailuntersuchungen zum Brandschutz in Auftrag gegeben.

Event-Sommer sollte 2024 in der Eisarena erstmals stattfinden

Der Event-Sommer in der Königsbrunner Eisarena sollte diese Saison erstmalig stattfinden. Mehr als 20 Veranstaltungen waren geplant. Neben Events wie dem Happy Weekend, der Modellbaumesse Süd, einem Fashion-Flohmarkt oder dem Königscup der Tanzgalerie Kuschill wollte die FSK auch einige Konzerte und ein Public Viewing zur EM, veranstalten. Das Happy Weekend war 2023 Ideengeber für den Veranstaltungssommer. Events, wie das Mammut-Festival oder das Neuland-Openair konnten heuer noch stattfinden. Beim Syrens-Festival hatte es einen Feueralarm gegeben.

Unmittelbar nach Ende der Eissaison im März 2025 sollen die großflächigen Brandschutzsanierungen durch die Fachfirmen erfolgen, damit die Eissaison 2025/26 wieder ohne Einschränkungen stattfinden kann. Größere Veranstaltungen sollen ab 2026 wieder möglich sein. (mit AZ)