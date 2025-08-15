Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Schwabmünchner Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Schwabmünchen
Icon Pfeil nach unten

Sommer, Sonne, Sandstrand: So liefen der Kindertag und Schwabmünchner Abend beim Singoldsand 2025

Schwabmünchen

So liefen der Kindertag und der Schwabmünchner Abend beim Singoldsand

Sommerliche Temperaturen und ein vielfältiges Programm zeichneten den Singold-Sandkasten aus. Auch der erste Schwabmünchner Abend war ein großer Erfolg.
Von Sarah Schöniger und Christian Kruppe
    • |
    • |
    • |
    Der Sandhaufen vor der Strandbühne zog die Kinder magisch an.
    Der Sandhaufen vor der Strandbühne zog die Kinder magisch an. Foto: Sarah-Victoria Kruppe

    Wer hätte vor zwei Wochen gedacht, dass der Singold-Sandkasten – der Kindertag des Singoldsand-Festivals – bei strahlendem Sonnenschein und der Schwabmünchner Abend in einer lauen Sommernacht stattfinden würden? Mit fast schon zu warmen 30 Grad am Nachmittag auf dem Gelände an der Geyerburg in Schwabmünchen ließen sich weder Kinder noch Eltern das vielfältige Angebot entgehen. Auch der Schwabmünchner Abend, der heuer erstmals stattfand, war gut besucht.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden