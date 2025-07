Da ist so richtig Musik drin

Am Leonhard-Wagner-Gymnasium Schwabmünchen geht es mit spannenden Terminen weiter. Schon wenige Tage nach der Zeugnisverleihung des ganz besonderen Abiturs, steht ein weiterer großer Programmpunkt an: das traditionelle Sommerkonzert, bei dem es diesmal gegenüber den Vorjahren einige Veränderungen gibt.

Seit Jahresbeginn proben die verschiedenen Gruppen, die das Sommerkonzert des Leonhard-Wagner-Gymnasiums (LWG) gestalten, um eine möglichst perfekte Vorstellung zu bieten. Nicht mit von der Partie ist diesmal der Unterstufenchor. Er konzentriert sich ganz auf sein erstes Musical. Noch in diesem Monat wird es die Aufführung des berühmten Buches „Der kleine Prinz“ von Saint-Exupéry geben. Alle anderen Gruppen sind wie gewohnt mit an Bord, von der Mittel- bis zur Oberstufe.

Die Big Band bietet wie immer feinen Jazz, diesmal aber auch etwas von James Bond, die Little Band spielt Mission Impossible, die Blechbläsergruppe präsentiert unter anderem Strangers in the Night, das Vocal Ensemble singt fröhliche Max-Rabe-Lieder, das Orchester spielt klassische Stücke und Filmmusiken. Der Oberstufenchor gibt Ausschnitte aus dem Musical La La Land zum Besten, der junge Chor wagt sich an Michael Jackson. Und es wird weitere spannende Darbietungen geben.

Um den Abend noch interessanter und unterhaltsamer zu gestalten, übernimmt diesmal die Theatergruppe des Leonhard-Wagner-Gymnasiums die Moderation, und zwar auf eine ganz besondere Art und Weise. Zusätzlich aufgefrischt wird der ohnehin schon spannende musikalische Abend durch choreografische Einlagen der unterschiedlichen Gruppen.

Nächstes Jahr ist „Der große Gatsby“ zu sehen

Ob es auch 2026 ein Sommerkonzert des LWG geben wird, dazu konnte Musiklehrerin Sandra Möhring noch keine Aussage machen. Denn für das kommende Jahr ist das erste große Musical der Schule seit vielen Jahren geplant: Zur Aufführung soll „Der große Gatsby“, die musikalische Fassung des berühmten Romans von Scott Fitzgerald kommen. Das Sommerkonzert der Fachschaft Musik des Leonhard-Wagner-Gymnasiums findet am Donnerstag, 10. Juli, ab 19.30 Uhr in der Stadthalle Schwabmünchen statt. Der Eintritt ist frei.

