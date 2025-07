Sommermelodien mit dem Lech-Wertach-Orchester

Sommermelodien unter freiem Himmel mit dem Lech-Wertach-Orchester gibt es am Samstag, 19. Juli, ab 19.30 Uhr auf dem Franziskanerplatz in Klosterlechfeld. Veranstaltet wird das Konzert vom „Verein zur Förderung junger Talente“ im Begegnungsland Lech-Wertach. Vor der beleuchteten Kulisse der Klosterkirche Maria Hilf (bei Regen in der Turnhalle der Grundschule) bieten mehr 40 junge Sängerinnen und Musiker mit Bundesverdienstkreuzträger und Orchestergründer Wolfgang Scherer ein buntes Programm aus Film- und Musicalmelodien – für jeden Geschmack das Richtige. Kathrin Peschl, Angelina Schneider, Bianca Steinbusch, Denise Ihler und Luisa Mayr als überragende Gesangssolistinnen und Markus Göppel als Pianist verzaubern mit Evergreens, Schlagern der 1970er- und 1980er-Jahre sowie aktuellen Popsongs. Monika Scherer führt durch das Programm. Für musikalische Überraschungen und für die Verpflegung des Publikums durch Vereine ist gesorgt. Eintrittskarten gibt es im Rathaus Klosterlechfeld (Telefon 08232/2343) für 18 Euro und an der Abendkasse für 20 Euro. (rony)

