Spannender Blick auf Burgwalden

Der Bobinger Ortsteil Burgwalden kann auf eine spannende Geschichte zurückblicken, verfügte er doch bereits 1506 über ein prächtiges Wasserschloss, das mit vier Stockwerken tiefen Eindruck auf die Zeitgenossen machte. Bis zu seinem Abbruch im Jahr 1762 wechselte das Anwesen mehrfach den Besitzer. Noch heute zeugen archäologische Fundstücke, die durch den Arbeitskreis für Vor- und Frühgeschichte des Heimatvereins für den Landkreis Augsburg 1980/1881 geborgen werden konnten, von der beeindruckenden Anlage.

Spurensuche im wohl kleinsten Museum Bayerns

Bestens vertraut mit der Geschichte des einstigen Wasserschlosses, dem Ort Burgwalden und seiner Umgebung sind die beiden Kulturpreisträger der Stadt Bobingen, Lorenz Schreiber und Gottfried Dörner. Im Rahmen einer etwa eineinhalb- bis zweistündigen Führung vor Ort geht es mit den beiden auf eine spannende Spurensuche.

Was Roy Black mit Burgwalden zu tun hatte

Neben einem Kurzbesuch des wahrscheinlich kleinsten Museums Bayern im ehemaligen Backhäusle und der Fuggerkirche geht es zur nahen Buchkopfquelle und dem ehemaligen Galgenberg. Außerdem erfahren die Teilnehmenden eine Menge Wissenswertes über den bekannten Sänger Roy Black sowie den Golfer Bernhard Langer. Die Teilnahme ist kostenfrei, eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. Es wird festes Schuhwerk empfohlen. Treffpunkt zur Führung um 14 Uhr in der Engelshofer Straße in Burgwalden. Parkplätze stehen zur Verfügung. (AZ)