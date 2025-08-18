SPD Augsburg-Land bestätigt Fabian Wamser als Vorsitzenden

Mit einem Votum von 100 Prozent haben die Delegierten der SPD Augsburg-Land auf ihrem Parteitag ihren Vorsitzenden Fabian Wamser im Amt bestätigt. „Dieses Vertrauen ist für mich Ansporn und Verpflichtung zugleich“, sagte Wamser nach der Wahl. Dabei wolle er weiterhin den Fokus auf eine Politik setzen, die die Lebensqualität aller Menschen im Landkreis spürbar verbessern soll.

Wamsers Schwerpunkte liegen auf einer flächendeckend guten Gesundheitsversorgung, einem zuverlässigen und bezahlbaren öffentlichen Nahverkehr sowie auf der Schaffung von bezahlbarem Wohnraum für alle Generationen.

Unterstützt wird Wamser von den stellvertretenden Vorsitzenden Gülüzar Starizin, Andrea Collisi, Thomas Weigl und Christoph Holtermann. Peter Allenfort wurde als Kassier bestätigt. Die organisatorischen Abläufe koordiniert Maximilian Arnold, die Schriftführung liegt in den Händen von Roland Wuchterl, und die Bildungsarbeit verantwortet Bettina Schiemann. Ergänzt wird der Vorstand durch die Beisitzer Franz Nerb, Silke Haarmann, Anja Völk und Ammon Abt sowie durch die Vertreter der SPD-Arbeitsgemeinschaften: Janine Hendriks (AfA), Anna Mölle (SPD Frauen), Elke Nerb (AG 60+) und Jan Dengel (Jusos). Die Wiedergründung des Ortsvereins Wehringen und der erfolgreiche Zusammenschluss im Holzwinkel wurden als Beispiele für lebendige Parteiarbeit gewürdigt, die vor Ort neue Impulse setzen und Menschen zusammenbringen.

Ein besonderer Programmpunkt war der Bericht der Bundestagsabgeordneten Heike Heubach. Sie informierte über aktuelle Themen aus Berlin, insbesondere zu wirtschaftspolitischen Investitionen und zur Verlängerung der Mietpreisbremse.

Abgerundet wurde der Abend durch die Teilnahme der weiteren Stellvertreterin des Landrats, Sabine Grünwald, sowie des ehemaligen Landtagsabgeordneten Harald Güller. (AZ)

