SPD-Kreisrat Wamser weist Behauptungen zurück

Die Behauptung der früheren Ministerin Carolina Trautner (CSU), dass auch der Bund eine Mitschuld an der finanziellen Ausstattung des Landkreises im Streit um Kostenerstattungen trägt, will SPD-Kreisrat Fabian Wamser so nicht stehen lassen.

Es sei zu kurz gegriffen und leider parteipolitisch gefärbt, wenn Frau Trautner jetzt versucht, nur dem Bund die Verantwortung für finanzielle Engpässe im Landkreis Augsburg zuschieben. Das teilt Wamser in einem Schreiben mit. Es sei bezeichnend, dass die CSU versucht, von ihrer eigenen Verantwortung abzulenken, indem sie mit dem Finger auf andere zeigt.

Schuld nicht nur dem Bund zuschieben

Trautner kritisiere laut Wamser hohe Standards, Leistungsausweitungen und neue Rechtsansprüche, die angeblich vom Bund initiiert wurden, ohne die entsprechenden finanziellen Mittel bereitzustellen. Dabei verschweige sie, dass der Freistaat unter Führung der CSU in vielen Bereichen selbst hohe Standards setzt und Leistungsausweitungen beschließt, ohne die Kommunen angemessen zu unterstützen. Wamser: „Es ist daher nicht ganz ehrlich, dem Bund die alleinige Schuld zuzuschieben.“

„Verfehlte Finanzpolitik“ des Freistaats

Die angesprochenen 19 Millionen Euro seien errechnete Aufwendungen, die der Landkreis Augsburg als kommunale Ebene jährlich für eigentlich primär staatliche Aufgaben trägt, ohne, dass der Freistaat dies erstattet. Diese seien laut Wamser also nicht primär auf Bundesvorgaben zurückzuführen, sondern auf „eine verfehlte Finanzpolitik des Freistaats“. Die CSU-geführte Landesregierung habe es versäumt, die Kommunen ausreichend finanziell auszustatten und ihnen die notwendigen Mittel für die Umsetzung von Aufgaben bereitzustellen. Daran ändere auch die Erhöhung des Topfes aus dem kommunalen Finanzausgleich nichts. Wamser: „Wenn wir die tatsächlichen Aufwendungen für staatliche Aufgaben erstattet bekämen, so wie es das Konnexitätsprinzip vorsieht, hätten wir als Kommune deutlich mehr Handlungsspielraum für Gestaltung des Lebens vor Ort.“ Auch beim Thema Krankenhaus-Defizit und -planung wünscht sich Wamser „eine gewisse Selbstreflexion der CSU-Landtagsabgeordneten“.