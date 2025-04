Spektakulärer Unfall: Auto fällt mehrere Meter tief in Kiesgrube

Es müssen mehrere Schutzengel gewesen sein, die Mittwochnacht dafür sorgten, dass ein spektakulärer Unfall in Bobingen vergleichsweise glimpflich abging: Ein voll besetztes Auto stürzte mehrere Meter tief in eine Kiesgrube.

Wagen überschlägt sich zunächst in einem Acker

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei kam die 20-Jährige am Steuer gegen 22.30 Uhr von der Fahrbahn ab. Sie war auf der Staatsstraße 2035, Höhe der Firma Lauter, in nördlicher Richtung unterwegs. Der Wagen preschte in einen Acker und überschlug sich dort. Anschließend durchbrach das Fahrzeug den Zaun zur dortigen Firma und stürzte in eine etwa acht Meter tiefe Kiesgrube. Dort blieb das Fahrzeug auf dem Dach liegen.

Insassen überstehen Sturz mit leichten Verletzungen

Als eine Streife der Polizei an der Kiesgrube ankam, hatten sich alle vier Insassen bereits selbst befreien können. Der Rettungsdienst brachte sie mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Die Feuerwehr Bobingen kümmerte sich um die ausgelaufenen Betriebsstoffe. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 4000 Euro. Das Wrack wurde am Donnerstagmorgen aus der Kiesgrube gezogen. Was die Ursache für den Unfall war, ist nicht bekannt. (mcz)