Sperrung der B17 bei Graben nach Unfall

Graben

Nach Reifenplatzer ist die B17 bei Graben gesperrt

Kartoffeln blockieren aktuell die Fahrbahnen der B17. Vermutlich hatte ein Lastwagen einen Reifenplatzer. Eine Person ist verletzt.
Von Jana Tallevi
    • |
    • |
    • |
    Eine Lastwagenladung Kartoffeln blockiert derzeit die B 17 bei Graben. Die Schnellstraße ist komplett gesperrt.
    Eine Lastwagenladung Kartoffeln blockiert derzeit die B 17 bei Graben. Die Schnellstraße ist komplett gesperrt. Foto: Ole Spata, dpa (Symbolbild)

    Offenbar ist ein Reifenplatzer eines Lastwagens der Grund für die derzeitige Sperrung der B 17 auf Höhe von Graben in beiden Fahrtrichtungen. Wie das Polizeipräsidium Schwaben-Nord mitteilt, war der Lastwagen in Richtung Süden unterwegs. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde eine Person verletzt. Der Lastwagen hatte Kartoffeln geladen, die nun beide Fahrtrichtungen blockieren. Über die Dauer der Sperrung ist noch nichts bekannt. (jah)

