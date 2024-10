Trainer, Torschütze und Rotsünder

SpVgg Lagerlechfeld - FC Bad Wörishofen 1:1 (0:0) Es war ein mäßiges Fußballspiel. Doch Spielertrainer Daniel Raffler sorgte für Emotionen, den Ausgleich und für eine Gelb-Rote Karte. Zunächst war es das Spiel zweier gleichwertiger Mannschaften. Die Spielvereinigung war aktiver mit mehr Ballbesitz, Bad Wörishofen hatte die besseren Chancen. In der zweiten Halbzeit verflachte das Spiel immer mehr. Beide Teams waren im Spiel nach vorne einfach zu ungenau. In der 73. Minute schließlich wechselte sich Lechfelds Spielertrainer, zusammen mit Oliver Wachter, selbst ein. Und mit ihm kamen die Emotionen. Kaum auf dem Feld, gab es durch Raffler sofort zwei enge Situationen im Gästestrafraum. Den Konter aber konnte die Lechfelder Hintermannschaft nicht klären. Trotz mehrerer Gelegenheiten den Ball wegzuschlagen, landete die Kugel schließlich beim nur Sekunden vorher eingewechselten Moritz Radewaldt, der Keeper Pachera keine Chance ließ. Aber Raffler peitschte sein Team nach vorn und stand in der 88. Minute bei einer Hereingabe goldrichtig und verwandelte zum 1:1. Die Gastgeber wollten mehr und versuchten alles. So kam es nur vier Minuten später zu einem unglücklichen Zusammenprall zwischen Lechfelds Kevin Heinz und dem Allgäuer Maximilian Ackermann. Bei der nachfolgenden Rudelbildung mischte Spielertrainer Daniel Raffler kräftig mit und sah am Ende die Gelb-Rote Karte. So wurde er zum Mann des Tages: Als Trainer bis zur 73. Minute gecoacht, dann Torschütze, gelbe Karte und am Ende Gelb-Rot. Auch der Gästetrainer, Thomas Hartmann, sah wegen Meckerns noch die Gelbe Karte. SpVgg Lagerlechfeld Pachera (Tor), Albrecht, Becher (Kugler 83.), Mamusa (Sommer 90+3.), Heinz, Müller, Wilde (Wachter 73.), Tauscher (Raffler 73.), Sachse-Scholz, Heißerer, Bitter (Kabatas 83.) Tore 0:1 Radewaldt (78.), 1:1 Raffler (89.) Schiedsrichter Trs Zuschauer 178

